El mensaje del ICBF tras presunto caso de agresión a menor: “Ningún adulto debe abusar de un niño"

Luego de que una denuncia ciudadana alertara a las autoridades sobre un presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad en la localidad de Usaquén, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció.



A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones y confirmó que ya se activaron los protocolos institucionales correspondientes para la atención del caso.

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El pronunciamiento se produjo luego de que se conocieran denuncias y videos sobre un presunto hecho de violencia sexual en el balcón de un apartamento al norte de la capital.

En su declaración, la directora de la entidad informó que la Policía de Infancia y Adolescencia puso a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a tres menores de edad para adelantar el proceso de verificación de derechos.



“Agradecemos a la ciudadanía que reportó esta tarde un presunto caso de violencia sexual contra un niño en un apartamento en la localidad de Usaquén en Bogotá, el cual fue divulgado en redes sociales”, señaló Cáceres.



Asimismo, precisó que “la Policía de Infancia y Adolescencia puso a disposición de las autoridades administrativas del ICBF a dos niñas y un niño que están siendo valorados por salud en el proceso de verificación de derechos”.

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Uno de los principales llamados realizados por el ICBF está relacionado con la protección de la identidad de los menores involucrados en el caso.

La directora de la entidad enfatizó que la información sobre los niños debe mantenerse bajo estricta reserva mientras avanzan las investigaciones y los procesos de verificación.

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“Se hará reporte del caso una vez se tengan más avances. Es importante conservar la identidad de los niños bajo reserva durante todo el proceso y permitir que las autoridades competentes trabajen con la información obtenida”, manifestó.

“Ningún adulto debe abusar de un niño o niña y el reporte ciudadano es fundamental para actuar a tiempo”, fue enfática.

La funcionaria agradeció a las personas que alertaron a las autoridades sobre la situación ocurrida en el norte de Bogotá, lo que permitió la activación de los protocolos de atención y protección.

La entidad verificó la atención brindada a los menores

Horas después, la directora del ICBF informó que realizó una visita relacionada con la atención que reciben los niños involucrados en el caso.

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Según indicó, pudo constatar que las actuaciones se estaban desarrollando conforme a los procedimientos establecidos y con acompañamiento institucional por parte de la porcuraduría.

Asimismo, explicó que las autoridades permanecen a la espera de los reportes oficiales emitidos por las entidades encargadas de las valoraciones médicas y forenses.

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“Esperamos el reporte oficial del ente de salud y de Medicina Legal”, agregó.

La directora también se refirió a la coordinación interinstitucional que permitió atender la situación.

“Se revisaron los tiempos de respuesta y el rescate, como corresponde, fue coordinado entre Policía Nacional y el ICBF, luego con el ente de salud en el marco de la verificación de derechos”, indicó.

Además, hizo una precisión sobre las competencias de cada entidad durante este tipo de emergencias, luego de que fuera cuestionada en redes sociales por la ausencia de la entidad durante los tensionantes momentos.

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“Aclaramos que ante cualquier situación de emergencia es la Policía la facultada para hacer el rescate físicamente y así se realizó”, afirmó.

Agradecemos a la ciudadanía que reportó esta tarde un presunto caso de violencia sexual contra un niño en una apartamento en la localidad de Usaquén en Bogotá, el cual fue divulgado en redes sociales. Informar que la policía de infancia y adolescencia puso a disposición de las… — Astrid Eliana Cáceres (@AstridCaceresC) June 14, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co