Kevin Arriguí habla sobre agresión en U. Nacional y hace señalamientos: da detalles de otro ataque

En las últimas horas se conoció el video de una brutal agresión por parte de encapuchados a tres estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, en uno de los corredores. Uno de ellos de los estudiantes que fue atacado es Kevin Arriguí. Él resultó gravemente herido y le dio detalles a Noticias Caracol.



El estudiante, quien además es el representante estudiantil de la sede, reveló que esta madrugada llegó de Medicina Legal haciendo los trámites correspondientes para las denuncias de los ataques de los que fue víctima. "Sí se siente un poco dolor en todo el cuerpo, sobre todo donde nos propinaron las puñaladas", comenzó relatando Arriguí.

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El líder estudiantil contó lo que sucedía poco antes del ataque que sufrió. "Hace unos días venimos manifestando diferencias contra un sindicato de la universidad (...) hemos tenido diferencias y hace dos semanas el presidente de Sintraunal, de ese sindicato, nos agredió, nos propinó un puño y colocamos las denuncias y no pasó nada", contó.



¿Qué ocurrió el día de la agresión en la Universidad Nacional?

La noche del miércoles 29 de julio, Arriquí relató que con un grupo de compañeros hicieron una protesta pacífica. "A retirar algunas de estas pancartas y a colocar algunos mensajes de protesta frente a las directivas de este sindicato. En ese sentido nos dimos cuenta que el presidente Sintraunal de Bogotá llegó con el carro y con aproximadamente 30 jóvenes... Pasó lo que pasó en el video que pues bueno, no es necesario ni narrarlo que ahí se ve todo claramente", aseguró.

De esta manera, el estudiante afectado señala directamente al presidente Sintraunal de causarle los daños. "Dentro de la Universidad Nacional el tema está muy polarizado desde hace rato y nosotros estamos muy molestos por cómo el Gobierno nacional quiere imponer algunas agendas políticas por encima de la voluntad de la comunidad universitaria como es la constituyente y demás. Para nadie es un secreto que algunas personas de este sindicato le siguen el juego al Gobierno en ese sentido y quienes nos oponemos, quienes decimos no estamos de acuerdo, podemos sufrir una clase de persecución por parte de estos directivos de este sindicato", agregó.



Kevin Arriguí habla de otra agresión

Arriguí contó sobre otra agresión que recibió semanas atras. En ese momento el estudiante se encontraba en la vicerrectoría de la Universidad preguntando unos trámites. "Cuando iba saliendo justo en ese momento también iban saliendo los directivos de Sintraunal, quienes estaban en ejercicio de sus funciones. Yo me acerco y les digo que quiero hablar con ellos y les comienzo a decir que me siento acosado, me siento hostigado (...) Ellos me responden que todo lo resuelven por las vías institucionales", relató.



El estudiante notó que lo estaban grabando y que él decidió también sacar su teléfono y empezar a grabar. "En ese momento el señor Salamandra, presidente de Sintraunal, se acerca y me dice: 'Usted no me grabe que usted tiene unos antecedentes bastante cuestionados'. Yo le respondo: '¿Cuáles antecedentes? Yo no tengo ninguna investigación, no tengo absolutamente nada'. Entonces esto se acerca, me arrincona, me rapa el celular y con la otra mano me lanza un puño".

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