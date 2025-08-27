El recorrido que hizo conductor de camioneta que mató a hincha de Santa Fe frente al Movistar Arena

Varios días han pasado desde la trágica muerte de Sergio Blanco, hincha de Santa Fe que fue arrollado por el conductor de un carro en inmediaciones del Movistar Arena luego de una batalla campal que se presentó entre hinchas de equipos de fútbol y terminó con la cancelación del concierto de la banda de cumbia argentina Damas Gratis. Noticias Caracol tuvo acceso a una serie de videos que muestran el recorrido que tuvo el automovilista que conducía el vehículo.

Mónica Andrea Blanco, hermana de Sergio, manifestó que “hay muchas horas de grabación, hay mucha investigación. Entonces, estamos a nada de que nos puedan ayudar para ver cuál es la placa”.

Después de analizar más de 65 horas de video, la Policía obtuvo las imágenes del vehículo con el que habrían arrollado a Sergio. El seguimiento llevó a las autoridades a hacer el recorrido previo al accidente, donde el conductor de la camioneta de servicio público bajó por la calle 53 hasta el barrio Galerías, luego giró al norte por la carrera 27 para finalmente tomar la calle 57 y pasar por el estadio El Campín.



Después, el chofer del carro giró a la derecha por la carrera 24 hacia el norte, pasó por la diagonal 61 y allí llegó hasta la glorieta que desemboca hasta el Movistar Arena.

“Se han encontrado varios videos, de pronto donde se ve mejor la imagen, pero sigue sin verse muy clara la placa, pero pues sigue la misma característica: camioneta blanca de servicio público”, sostuvo la hermana de la víctima.



Luego de chocar a Sergio Blanco, el conductor de la camioneta huyó por la carrera 30 hacia el norte y allí hay indicios de que volvió a subir por la avenida Caracas, luego a la carrera Séptima y finalmente a la avenida Circunvalar hacia el sur.

Las autoridades, además, están investigando si habría otro carro implicado en los hechos. “Hay como dos camionetas, llevan como el mismo recorrido. Entonces, están revisando cuál de las dos sería. Yo creería que ya tienen una de las dos identificada”.

Los familiares de Sergio Blanco continúan buscando al chofer de la camioneta blanca y ofrecen una recompensa de 5 millones de pesos para quien pueda dar información de esta persona para que se presente ante las autoridades y responda por lo sucedido.

A través de redes sociales, la hermana de Sergio dijo: “Mi hermano fue arrollado por una camioneta que se dio a la huida. En estos momentos, la familia y los amigos nos hemos reunido para ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos para la persona que tenga información, videos, información verídica, de pronto la placa o sabe quién es, para que por favor nos ayude enviándonos esta información. Les quedamos agradecidos, vamos a habilitar dos líneas de celular (3193195573-3144255184). Vamos a manejar la información totalmente anónima. La Policía judicial está haciendo lo suyo, pero nosotros nos hemos querido reunir para lograr esclareces estos hechos y que esto no vaya a quedar en la impunidad”.

Las grabaciones continúan siendo analizadas por un equipo de la Policía Metropolitana de Bogotá para poder identificar al responsable.

