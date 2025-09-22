Terror al parque 2025, festival de Mundo Aventura: precios, horarios, fechas y recomendaciones

El parque de diversiones Mundo Aventura recibe una nueva edición del festival Terror al parque, una experiencia de temporada que este año presenta ocho terroríficas estaciones que se convierten en paradas adicionales a las atracciones comunes del parque. La experiencia está disponible desde el pasado 19 de septiembre y estará abierta al público hasta el 2 de noviembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Bajo el concepto El origen del mal, organizado por Corparques, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y operador del Parque Mundo Aventura, llega con una experiencia inmersiva llena de sorpresas que seguirá aterrando a sus visitantes, prometiendo noches de adrenalina, suspenso y sorpresas que pondrán a prueba hasta a los más valientes. A la fecha, más de 500 mil almas valientes han vivido esta experiencia", se lee en un comunicado de los organizadores. Terror al parque se lleva a cabo los viernes, sábados y domingos festivos, cuando el lunes siguiente sea festivo. Desde las 6:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.

De acuerdo con datos por Fenalco, en 2024 se reportó que más del 70% de los colombianos participan en la temporada comercial ligada al mes de Halloween, que por lo general también cuenta fechas de septiembre y noviembre, como es el caso de la experiencia de Mundo Aventura. "Reconociendo el impacto de este sector para la economía del país, en su edición pasada se invirtieron más de 2.000 millones de COP y se generaron más de 300 empleos temporales", agregaron en el texto.



Con ingresos de más de 3.500 millones y una inversión superior a 1.200 millones, Terror al parque es uno de los eventos líder de la economía del terror en el país. “Ya que somos tan esperados por los amantes del terror, iniciamos la preventa el 27 de junio y tuvimos una experiencia única que arrasó con la curiosidad de los asistentes en la ComicCon. Así generamos expectativa de lo que pueden esperar en más de 130.000 m²", dijo Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo y Experiencia al Visitante de Mundo Aventura. La campaña ‘Halloween al Parque’ de Corparques fue galardonada con un Effie Plata en la categoría Marketing Estacional – Servicios, un reconocimiento que respalda la efectividad y el impacto de nuestras estrategias de mercadeo.

Publicidad

Lea: Festival del Terror de Salitre Mágico regresa y celebra 10 años: precio, fechas y nuevas atracciones



¿Cuáles son las experiencias de Terror al parque 2025?

Este año, la experiencia de terror de Mundo Aventura presenta una nueva estación. "Desarrollada con su patrocinador Galletas Festival y su lanzamiento Meteorito Ácido, que se une a otras siete experiencias":



Viaje Fobia : en una cueva, los asistentes enfrentarán sus peores miedos para poder salir.

: en una cueva, los asistentes enfrentarán sus peores miedos para poder salir. Furia : un autobús donde los susurros acechan.

: un autobús donde los susurros acechan. Cementerio zombie : los valientes enfrentarán una antigua maldición.

: los valientes enfrentarán una antigua maldición. Bunker Psicópata : un asesino serial se oculta en un pueblo lleno de secretos oscuros.

: un asesino serial se oculta en un pueblo lleno de secretos oscuros. Manicomio Azabaka : un motín ha dejado el lugar en manos de sus reclusos.

: un motín ha dejado el lugar en manos de sus reclusos. Infierno : las peores pesadillas se alimentarán del miedo de los asistentes y los acercarán a la muerte.

: las peores pesadillas se alimentarán del miedo de los asistentes y los acercarán a la muerte. Tortura : dolor y miedo en una pesadilla sin escapatoria.

: dolor y miedo en una pesadilla sin escapatoria. Zona Cero: Meteorito Ácido: un meteorito cayó en el parque con organismos desconocidos.

"Regresamos con una nueva propuesta y aliados que le suman a esta experiencia única cargada de terror. Nos hemos enfocado en crear, para cada versión, una en la que los visitantes experimenten la aventura, adrenalina y terror que abraza a Bogotá en su último semestre del año”, dijo Iván González, director general de Corparques.

Mundo Aventura informó que más de 300 actores recorren el parque cada noche de Terror al parque. "Junto a seis experiencias itinerantes inspiradas en: duendes, payasos, zombies, asesinos de películas y ruidosos, entre miles de experiencias más. Además, habrá una ambientación llena de misterio que se iluminará solo por las atracciones como Troncos, Gravity, Air Race, Vertical Swing y 11 atracciones más, que estarán incluidas en el pasaporte".

Recomendaciones para Terror al parque 2025

Publicidad

Ingreso para mayores de 14 años con su acompañante y documento de identidad.

Traer ropa cómoda y abrigada.

No se permite el ingreso con calzado descubierto, plataformas y/o tacones.

No se permite el ingreso de alimentos y bebidas.

Este evento NO es apto para personas que sufran de claustrofobia.

No se permite el ingreso de personal caracterizado o disfrazado.

No se permite el ingreso de mujeres en estado de embarazo y personas en condición médica especial (afecciones cardiacas, trastornos psiquiátricos, personas en silla de ruedas, episodios de convulsión, yesos, férulas, movilidad reducida).

Prohibido el ingreso de mascotas.

Prohibido el ingreso de licor y sustancias psicoactivas.

Precios de Terror al parque 2025

PROMO KARTS $99.000: Pasaporte Gold + Un (1) uso de Karts + bono lluvia por tan solo $99.000. Precio Full $105.900

PROMO BUNKER PSICÓPATA $99.000: Pasaporte Gold + Un (1) uso de Bunker Psicópata + bono lluvia por tan solo $99.000. Precio Full $108.700

PROMO SKY COASTER $99.000: Pasaporte Gold + Un (1) uso de sky coaster + bono lluvia por tan solo $99.000. Precio Full $128.700

PROMO HOT GOLD $99.000: Pasaporte Gold + Un (1) perro caliente y gaseosa de 400ml + bono lluvia por tan solo $99.000. Precio Full $106.300

SUPER COMBO TERROR AL PARQUE 5 PRECIO FULL $224.000

COMBO TERROR AL PARQUE 5 PRECIO FULL $146.000

PASAPORTE TERROR AL PARQUE 5 PRECIO FULL $99.000

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL