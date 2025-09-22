Terror al parque 2025, festival de Mundo Aventura: precios, horarios, fechas y recomendaciones

Publicidad
El parque de diversiones Mundo Aventura recibe una nueva edición del festival Terror al parque, una experiencia de temporada que este año presenta ocho terroríficas estaciones que se convierten en paradas adicionales a las atracciones comunes del parque. La experiencia está disponible desde el pasado 19 de septiembre y estará abierta al público hasta el 2 de noviembre.
"Bajo el concepto El origen del mal, organizado por Corparques, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y operador del Parque Mundo Aventura, llega con una experiencia inmersiva llena de sorpresas que seguirá aterrando a sus visitantes, prometiendo noches de adrenalina, suspenso y sorpresas que pondrán a prueba hasta a los más valientes. A la fecha, más de 500 mil almas valientes han vivido esta experiencia", se lee en un comunicado de los organizadores. Terror al parque se lleva a cabo los viernes, sábados y domingos festivos, cuando el lunes siguiente sea festivo. Desde las 6:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.
De acuerdo con datos por Fenalco, en 2024 se reportó que más del 70% de los colombianos participan en la temporada comercial ligada al mes de Halloween, que por lo general también cuenta fechas de septiembre y noviembre, como es el caso de la experiencia de Mundo Aventura. "Reconociendo el impacto de este sector para la economía del país, en su edición pasada se invirtieron más de 2.000 millones de COP y se generaron más de 300 empleos temporales", agregaron en el texto.
Con ingresos de más de 3.500 millones y una inversión superior a 1.200 millones, Terror al parque es uno de los eventos líder de la economía del terror en el país. “Ya que somos tan esperados por los amantes del terror, iniciamos la preventa el 27 de junio y tuvimos una experiencia única que arrasó con la curiosidad de los asistentes en la ComicCon. Así generamos expectativa de lo que pueden esperar en más de 130.000 m²", dijo Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo y Experiencia al Visitante de Mundo Aventura. La campaña ‘Halloween al Parque’ de Corparques fue galardonada con un Effie Plata en la categoría Marketing Estacional – Servicios, un reconocimiento que respalda la efectividad y el impacto de nuestras estrategias de mercadeo.
Este año, la experiencia de terror de Mundo Aventura presenta una nueva estación. "Desarrollada con su patrocinador Galletas Festival y su lanzamiento Meteorito Ácido, que se une a otras siete experiencias":
"Regresamos con una nueva propuesta y aliados que le suman a esta experiencia única cargada de terror. Nos hemos enfocado en crear, para cada versión, una en la que los visitantes experimenten la aventura, adrenalina y terror que abraza a Bogotá en su último semestre del año”, dijo Iván González, director general de Corparques.
Mundo Aventura informó que más de 300 actores recorren el parque cada noche de Terror al parque. "Junto a seis experiencias itinerantes inspiradas en: duendes, payasos, zombies, asesinos de películas y ruidosos, entre miles de experiencias más. Además, habrá una ambientación llena de misterio que se iluminará solo por las atracciones como Troncos, Gravity, Air Race, Vertical Swing y 11 atracciones más, que estarán incluidas en el pasaporte".
Recomendaciones para Terror al parque 2025
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL