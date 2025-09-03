Habrá jornada de adopción de perros y gatos en Theatron en Bogotá: fecha, hora y requisitos

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en coordinación con el Theatron, realizará una jornada de adopción de perros y gatos en Bogotá. El evento se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre de 2025, entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde, en la Plaza Rosa de Chapinero, dentro de las instalaciones de Theatron.

La actividad tiene como objetivo facilitar el proceso de adopción de animales de compañía que han sido rescatados por el IDPYBA y que se encuentran en condiciones aptas para ser entregados a hogares adoptantes. La jornada se enmarca en la campaña institucional “Ser familia interespecie es amar sin condiciones”, promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.



¿A qué hora será la jornada de adopción de gatos y perros en Bogotá?

Horario: De 12:00 m a 5:00 p. m.

Lugar: Theatron, Plaza Rosa, Chapinero (Cl. 58 #10-32)

Fecha: sábado 6 de septiembre de 2025.

"Entre los protagonistas de la jornada se encuentran: Luna Ramses, Lisa Millos, Leia, Bruno Wesley y Astra Milagros, quienes, junto a otros animales, aguardan por convertirse en parte de una nueva familia interespecie", informó la Alcaldía de Bogotá.



Requisitos para el ingreso al evento

Las personas interesadas en asistir a la jornada de adopción deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ingreso:



Se realizará requisa obligatoria a todos los asistentes.

El parqueadero estará habilitado con cupos limitados y tendrá costo.

No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas por parte de los asistentes.

El ingreso será único; no se permitirá salir y volver a entrar.

Está prohibido el ingreso de armas o elementos cortopunzantes.

No se permite el ingreso de niñas y niños.

Requisitos para la adopción

El IDPYBA ha establecido una serie de requisitos para garantizar que los animales sean entregados a hogares responsables. Los requisitos son los siguientes:



Documentación

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del adoptante

Fotocopia de un recibo de servicio público del lugar de residencia

Fotografías y videos del espacio donde vivirá el animal

Elementos de transporte

Para perros: pechera y traílla. En caso de razas de manejo especial, se exige bozal de canasta adecuado

pechera y traílla. En caso de razas de manejo especial, se exige bozal de canasta adecuado Para gatos: guacal o morral especial para transporte

Condiciones del adoptante

La decisión de adoptar debe ser consensuada por todos los miembros del hogar.

El adoptante debe contar con disponibilidad de tiempo para realizar la entrevista y el proceso de verificación.

Proceso de adopción

El proceso incluye una entrevista con personal del IDPYBA, verificación de condiciones del hogar y entrega del animal. El adoptante debe firmar un acta de compromiso en la que se establece la responsabilidad de brindar atención médica, alimentación, cuidado y protección al animal adoptado.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal es la entidad encargada de coordinar el evento. Su función principal es promover el bienestar de los animales en el Distrito Capital, mediante acciones de rescate, atención médica, rehabilitación y adopción.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL