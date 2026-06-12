TransMilenio estrena un nuevo tipo de silla en Bogotá: cuál es su función y cómo identificarla

Con la llegada de buses eléctricos al sistema de transporte público de Bogotá, también avanzan nuevas disposiciones internas orientadas a la accesibilidad. Para esto, TransMilenio anunció recientemente nuevos buses que se han incluido como elementos importantes en el interior de cada bus y son denominados como "sillas para viajes de cuidado".

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Según la planificación del sistema, cientos de estos vehículos serán incorporados progresivamente entre 2026 y 2027, reemplazando parte de la flota convencional. Estos buses se distribuirán entre servicios troncales y zonales, con un grupo inicial de 68 unidades ya operando dentro del componente TransMiZonal. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, estos vehículos ya cuentan con las denominadas sillas aguamarina, diseñadas para viajes de cuidado.

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¿Qué son las sillas aguamarina para viajes de cuidado?

Las sillas aguamarina están pensadas para personas que no necesariamente requieren prioridad por sí mismas, pero que cumplen el rol de acompañantes de usuarios que sí necesitan asistencia durante el viaje. Esto incluye, por ejemplo, cuidadores de personas mayores, personas con movilidad reducida, usuarios con discapacidad o pasajeros que requieren apoyo constante durante el desplazamiento.



El concepto parte de una idea distinta a la de los asientos preferenciales tradicionales: en este caso, la prioridad se otorga a la función de cuidado. Es decir, se reconoce que el acompañante también puede requerir condiciones mínimas de descanso o seguridad durante el trayecto, especialmente en viajes largos o en horarios de alta demanda.



Diseño hace parte de los nuevos buses eléctricos que hay en Bogotá

Estas sillas hacen parte del diseño interior de los nuevos buses eléctricos de TransMilenio y se integran con otros espacios destinados a diferentes tipos de usuarios. El sistema de uso se basa en una jerarquía de prioridad que debe ser respetada por los pasajeros.



En términos generales, la entidad busca que estos asientos sean utilizados por personas que viajan acompañando a alguien que requiere cuidado, aunque pueden ser ocupados por otros usuarios si no hay demanda específica en ese momento.

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Además, la señalización dentro del vehículo indica el propósito del asiento, lo que facilita su identificación por parte de los pasajeros.



Otras características de los buses eléctricos

Los nuevos vehículos incorporados por TransMilenio no solo incluyen las sillas aguamarina. También cuentan con una serie de elementos orientados a mejorar la operación y la experiencia de viaje en el sistema. Entre las características más relevantes se encuentran:



Conectividad WiFi gratuita a bordo

Puertos USB para carga de dispositivos

Espacios reservados para personas en silla de ruedas

Zonas adaptadas para coches de bebé

Asientos preferenciales adicionales de color azul

Espacios para animales de asistencia

Pantallas informativas internas

Sistema de cámaras de vigilancia dentro y fuera del bus

Botón de emergencia o pánico

Sistemas de monitoreo del conductor para detectar distracciones o somnolencia

Pasamanos y elementos de agarre distribuidos en todo el vehículo

Estos elementos forman parte del rediseño integral de la flota, que busca adaptar el transporte público a nuevas condiciones de movilidad urbana, mayor demanda de información en tiempo real y necesidades de accesibilidad.

Además de los cambios para los usuarios, la transición hacia buses eléctricos tiene implicaciones en la operación del sistema. Al funcionar con motores eléctricos, estos vehículos reducen el nivel de ruido en comparación con los buses tradicionales. También se eliminan fuentes de calor asociadas al motor en la cabina del conductor, lo que puede mejorar las condiciones de trabajo durante los recorridos.

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A esto se suman sistemas de asistencia y monitoreo que permiten observar el estado de conducción en tiempo real.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co