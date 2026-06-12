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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan a hombre que habría atacado con un martillo a vigilante en estación de TransMilenio

Capturan a hombre que habría atacado con un martillo a vigilante en estación de TransMilenio

El hecho ocurrió cuando un usuario, que al parecer intentaba ingresar sin pagar al sistema de transporte, atacó a el trabajador de seguridad.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Capturan a hombre que atacó con un martillo a guarda de seguridad de TransMilenio
Capturan a hombre que atacó con un martillo a guarda de seguridad de TransMilenio. -
Alcaldía de Bogotá

Un nuevo caso de violencia contra personal operativo del sistema de transporte público Transmilenio se registró en Bogotá. En esta ocasión, un hombre fue detenido por las autoridades luego de presuntamente agredir a un guarda de seguridad en el Portal 20 de Julio, ubicado en el sur de la ciudad.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades distritales, el incidente se presentó cuando el sujeto habría intentado acceder de manera irregular a las instalaciones del sistema de transporte. Según el reporte oficial, el trabajador de seguridad le solicitó realizar el procedimiento correspondiente para ingresar, lo que habría desencadenado una reacción violenta por parte del usuario.

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El hombre habría usado un martillo para golpear a un vigilante

Las primeras versiones indican que el hombre habría sacado un martillo para golpear al guarda de seguridad en la cabeza. Sin embargo, el trabajador contaba con elementos de protección personal que resultaron determinantes para evitar lesiones de mayor gravedad. Entre ellos se encontraba un casco de seguridad que absorbió gran parte del impacto recibido durante la agresión.

Tras el ataque, la Alcaldía de Bogotá junto con Secretaría de Seguridad, activaron los protocolos de atención y seguridad establecidos para este tipo de situaciones. La reacción de las autoridades permitió controlar la situación y capturar al presunto agresor en el lugar de los hechos. Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Mientras avanza el proceso judicial, la víctima inició los trámites correspondientes para presentar la denuncia penal. Este procedimiento permitirá que las autoridades adelanten las investigaciones necesarias y determinen las responsabilidades derivadas de lo ocurrido.

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"¡Qué tal este sujeto! Solo porque el guarda de seguridad le pidió pagar el pasaje, sacó un martillo y le pegó en la cabeza. Afortunadamente la víctima tenía su casco de protección, lo que evitó una tragedia. El hombre fue capturado y esperamos que le caiga todo el peso de la ley. Estos hechos hay que denunciarlos y entre todos proteger a estos hombres y mujeres que apoyan el orden en el sistema de transporte", indicó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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