Nuevo sicariato en el norte de Bogotá deja dos fallecidos y una persona herida: esto se sabe

Un nuevo hecho de inseguridad genera temor entre habitantes y transeúntes del norte de Bogotá en horas de la tarde de este viernes 12 de junio, cuando unos presuntos sicarios llegaron hasta un sector de la localidad de Suba y atentaron contra la vida de una persona. A raíz de este hecho, dos personas terminaron lesionadas; una falleció por la gravedad de sus heridas, dejando un saldo total de dos muertos.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Prado Pinzón. La persona que acompañaba al occiso reaccionó al atentado y accionó también un arma de fuego. Esta reacción causó que un tercero, que nada tenía que ver con el hecho, resultara con herida de bala en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde está siendo atendida en estos instantes. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el acompañante de la víctima fatal también fue herida, por lo que también fue necesario llevarla a un centro médico, donde lamentablemente falleció.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, confirmó el hecho y señaló que la institución ya dispuso de las capacidades en investigación criminal e inteligencia con el fin de identificar y determinar las personas que causaron estos hechos para dar con su pronta captura.



Las identidades de las personas fallecidas aún no han sido reveladas de forma oficial. Tampoco se conoce si tenían anotaciones o antecedentes judiciales. Mientras avanzan los actos urgentes tras el atentado, la estación Calle 142 de TransMilenio dejó de prestar servicio desde las 2:00 de la tarde en el sentido sur-norte conforme se adelantan las primeras pesquisas.



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María Paula Rodríguez Rozo

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