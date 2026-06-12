¿Cómo van las obras en la avenida 68? IDU responde cuándo terminarían

Este año el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) indicó que comenzará con la entrega de una de las obras más importantes para la ciudad tras seis años de espera. Se trata de la avenida 68, la cual conecta el sur con el norte de la ciudad y viceversa. Según la entidad, las construcciones ya van en un 82 %.



Según la alcaldía de Galán, cuando ellos llegaron a la administración se encontraron con avances en estas obras del 30 %.

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La avenida 68 en Bogotá es una de las principales vías de la ciudad. Actualmente cerca de 17 kilómetros están en obras y varios de sus tramos están a meses de ser entregados. Uno de los más avanzados es el grupo 4 que va desde la calle 13 hasta la avenida La Esperanza. Actualmente tiene un avance del 97.62% y es un tramo que cuenta con tres estaciones de Transmilenio y un deprimido peatonal.



¿Cómo conectará el TransMilenio en la avenida 68?

Orlando Molano, director del IDU, dijo en Noticias Caracol que “esto va a tener dos accesos. Nosotros vamos a tener acceso occidental, dos taquillas, occidental oriental, van a poder las personas acceder. Importante es que este año tenemos que traer todas las personas que vienen de TransMilenio de las Américas, se tienen que conectar con el grupo tres, que es el deprimido vehicular de Transmilenio. Van a pasar acá por la 68 y se tienen que conectar con el grupo cinco, que es el de la calle 26 hasta la estación del Museo Nacional”.

Las estaciones de Transmilenio estarán ubicadas en la calle 3, en la calle 19 y La Esperanza, con el fin de movilizar a más de un millón de pasajeros que frecuentan la zona.



Este año desde el Instituto de Desarrollo Urbano esperan dejar cinco grupos listos y el próximo año los restantes. “El grupo uno, que es el de Venecia, que básicamente tiene casi 1 kilómetro también, que es el de Mario Huertas. Ahí estamos usando tecnología adicional para acelerarlo. Pero, ¿por qué va para el año entrante? Porque nosotros este año tenemos que habilitar los puentes. La buena noticia es que tenemos que habilitar los puentes de Venecia para terminar y ampliar la autopista sur. El grupo siete, que es el que queda en la calle 80, al frente de Cafam, va para el año entrante. Y el grupo 8, los deprimidos de la avenida Suba con calle 100”, aseguró Molano.



Al corte del primero de junio, los nueve grupos de obras que cubren 17 kilómetros de la avenida 68 tienen un avance del 82.72% y estiman que la totalidad del proyecto esté listo para finales del 2027.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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