GovTech Summit, la apuesta para dar solución a "dolores cotidianos" en Bogotá: así puede participar

En pleno auge de la inteligencia artificial, Bogotá busca integrar —aún más— estos avances tecnológicos a la implementación de políticas públicas para seguir consolidándose como una capital de desarrollo en América Latina y el mundo. Con ese propósito, la ciudad será la sede del GovTech Summit 2026, un encuentro que une gobierno y tecnología para darle solución a los dolores cotidianos que pueden surgir desde el sector privado o la misma ciudadanía, que vive de primera mano las problemáticas por resolver.

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El encuentro es organizado por Colombia Tech, Estado X, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Ágata. Se llevará a cabo los próximos 3 y 4 de noviembre en Bogotá. De hecho, este evento se consolida como el primero de este tipo en toda América Latina, pensado en conectar la demanda del sector público con la oferta tecnológica y cerrar la brecha de colaboración que hay entre lo público y lo privado. Y es que, al día de hoy, solo el 3 % de cerca de 2.000 startups de la región dedicadas a este sector trabajan con el Estado, según revelaron durante el lanzamiento del evento.

El propósito es que se congreguen 1.000 asistentes (alcaldes, ministros, directores de tecnología, startups GovTech, corporaciones y organismos multilaterales) para abordar problemas de la ciudad, gobernanza y regulación. “Los gobiernos ya no hacen innovación solos, porque requieren del sector privado”, afirmó el secretario general, Miguel Silva Moyano, para resaltar la importancia de esta clase de espacios. Y es que, en efecto, los problemas suelen ser resueltos por la empresa privada y las ideas de las personas, pero muchas veces no llegan a la práctica por barreras que el GovTech plantea derribar.



Bogotá no es una ciudad ajena a la innovación tecnológica. De hecho, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reconoce a la capital como un referente regional en innovación, movilidad y sostenibilidad. Las soluciones con tecnología e inteligencia artificial han sido articuladas al Distrito. Por otra parte, Bloomberg Philanthropies seleccionó a la ciudad para modernizar servicios mediante herramientas digitales e IA. Estos y más hitos posicionan a la ciudad colombiana como una de las más avanzadas en el continente.



Así lo detalló Santiago Amador, gerente general de la Agencia Analítica de Datos (Ágata), quien señaló que la ciudad ha implementado la IA desde hace 15 años con metabuscadores, el chatbot “Chatico”, que está desde hace cuatro años, y la inteligencia artificial generativa, que ha tomado fuerza desde hace un año y medio, aproximadamente. Esto, por dar unos ejemplos de la implementación de herramientas digitales, que también se pueden observar en las cámaras que componen el sistema C4, así como en dispositivos que buscan controlar la movilidad y monitorear el medioambiente.



¿Quiénes pueden participar?

Este no es un evento que busque solo reunir a altos funcionarios del Distrito e, incluso, del Gobierno nacional. El objetivo es que este sea un espacio de conexión con empresas que le apuesten a la tecnología y la inteligencia artificial, que puedan sumar a las políticas públicas en curso con sus propuestas. Pero la ciudadanía es un punto clave.

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Por eso, las entidades involucradas en la realización de este encuentro hacen un llamado para que la comunidad y las empresas asistan al encuentro. María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico, incluso expresó su deseo por ver sobre todo a mujeres en este espacio. Allí, la participación de la ciudadanía, que vive los dolores cotidianos de primera mano, será vital.

Teniendo en cuenta que Bogotá también es una ciudad donde se mueve el conocimiento y la innovación, la invitación también va dirigida a universidades y estudiantes, según dijo el secretario Silva a Noticias Caracol durante la ronda de preguntas. “Es un actor esencial que claramente está invitado a participar”, apoyó la secretaria López.

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¿Cómo beneficia esto a la ciudadanía?

Amador enfatiza que la implementación de la tecnología busca reducir la fricción entre el Estado y la ciudadanía al optimizar procesos y trámites a través de la IA. Asimismo, busca ser un complemento del servidor público; no solo del que está en la ventanilla y tramita todas las atenciones al ciudadano para proveer soluciones, sino también de los organismos de emergencia. La clave es la fluidez del trámite, así como la respuesta rápida y oportuna a la gente, aseguró el funcionario.

El gerente general de Ágata lo ejemplifica de esta manera con fenómenos naturales, como incendios forestales: “No podemos tener un bombero en cada metro cuadrado en los cerros orientales, pero sí sensores. Y esos sensores pueden mandarles a las entidades competentes las alertas específicas”.

María Paula Rodríguez Rozo

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