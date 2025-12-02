EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy | Reportan bloqueos cerca al Aeropuerto El Dorado: habló Aerocivil

Desde las 9:30 a. m. de este 2 de diciembre se reportan grandes bloqueos en la avenida Calle 26 por manifestaciones. TransMilenio ha reportado suspensión de servicio en varias estaciones y desvíos de troncales y buses zonales en inmediaciones al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Aeronáutica Civil se pronunció con respecto al tema en sus redes sociales oficiales y alertó de las protestas que "presentan afectaciones en la vía". Tras la situación, se recomendó desde la entidad "tomar vías alternas y verificar con su avión cualquier ajuste en su vuelo". Se reiteró a los pasajeros planear "con anticipación tu desplazamiento hacia el aeropuerto". Conozca los detalles en el minuto a minuto de movilidad y planifique sus recorridos.

SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:



11:00 a. m. | Las rutas de TransMilenio afectadas por manifestación en avenida El Dorado

A la hora se reporta que continúa la manifestación en la Av. Calle 26 con carrera 94. Estos son los servicios de TransMiZonal que tienen desvíos y las rutas alimentadoras afectadas;

Publicidad

BK305, BK303, GK502, 927, 12, P500, 577, KB308, KH317, CG147, KC323, KC321 y KC315.

16-5 Villa Amalia

16-7 La Estancia

16-8 Zona Franca

16-9 Fontibón Centro

16-10 Villemar

16-12 Belén

TC6 San Pablo - Jericó

TransMilenio informó que hay 18.625 usuarios afectados.

10:48 a. m. | Movilidad informó de cierres preventivos y desvíos

La Secretaría de Movilidad indicó que continúa alto flujo vehicular cerca al Puente Aéreo y el Aeropuerto El Dorado. En la zona se realizan cierres preventivos y desvíos para agilizar el tránsito vehicular en el sector a cargo de Grupo Guía, Agentes Civiles y unidades de Tránsito.

Publicidad

Se informa que se activa el desvío de la Avenida El Dorado con carrera 82 hacía el norte.

10:16 a. m. | TransMilenio cierra varias estaciones cerca a Aeropuerto El Dorado

El sistema de transporte de Bogotá detalló que a la hora se presenta un bloqueo en la Av. Calle 26 con carrera 94 y se dejó de prestar servicio temporalmente en Portal Eldorado, Modelia, Normandía, Av. Rojas - Unicervantes y Aeropuerto el Dorado.

Al momento detallan que hay más de 9 mil usuarios afectados.

Publicidad

9:40 a. m. | Alertan por protestas en avenida El Dorado

La Secretaría de Movilidad informó que manifestantes se empezaron a ubicar en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad.

Publicidad

️Rutas alternas al Aeropuerto El Dorado:

Av. Cali al Norte - Sur

Av. Esperanza al Oriente - Occidente

Carrera 103 al Sur - Norte

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

