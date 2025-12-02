En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy | Reportan bloqueos cerca al Aeropuerto El Dorado: habló Aerocivil

EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy | Reportan bloqueos cerca al Aeropuerto El Dorado: habló Aerocivil

Siga el minuto a minuto de movilidad en Bogotá y conozca el estado de las avenidas y calles principales de la capital este martes 2 de diciembre.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy 2 de diciembre| Manifestaciones
EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy 2 de diciembre| Manifestaciones
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad