EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy | Reportan bloqueos cerca al Aeropuerto El Dorado: habló Aerocivil

Desde las 9:30 a. m. de este 2 de diciembre se reportan grandes bloqueos en la avenida Calle 26 por manifestaciones. TransMilenio ha reportado suspensión de servicio en varias estaciones y desvíos de troncales y buses zonales en inmediaciones al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
La Aeronáutica Civil se pronunció con respecto al tema en sus redes sociales oficiales y alertó de las protestas que "presentan afectaciones en la vía". Tras la situación, se recomendó desde la entidad "tomar vías alternas y verificar con su avión cualquier ajuste en su vuelo". Se reiteró a los pasajeros planear "con anticipación tu desplazamiento hacia el aeropuerto". Conozca los detalles en el minuto a minuto de movilidad y planifique sus recorridos.
SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:
A la hora se reporta que continúa la manifestación en la Av. Calle 26 con carrera 94. Estos son los servicios de TransMiZonal que tienen desvíos y las rutas alimentadoras afectadas;
TransMilenio informó que hay 18.625 usuarios afectados.
La Secretaría de Movilidad indicó que continúa alto flujo vehicular cerca al Puente Aéreo y el Aeropuerto El Dorado. En la zona se realizan cierres preventivos y desvíos para agilizar el tránsito vehicular en el sector a cargo de Grupo Guía, Agentes Civiles y unidades de Tránsito.
Se informa que se activa el desvío de la Avenida El Dorado con carrera 82 hacía el norte.
El sistema de transporte de Bogotá detalló que a la hora se presenta un bloqueo en la Av. Calle 26 con carrera 94 y se dejó de prestar servicio temporalmente en Portal Eldorado, Modelia, Normandía, Av. Rojas - Unicervantes y Aeropuerto el Dorado.
Al momento detallan que hay más de 9 mil usuarios afectados.
La Secretaría de Movilidad informó que manifestantes se empezaron a ubicar en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad.
️Rutas alternas al Aeropuerto El Dorado:
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.