Alcaldía de Bogotá aclaró cómo funcionará pico y placa solidario en el Día sin carro y sin moto

Bogotá se prepara para una nueva versión del Día sin carro y sin moto, una jornada que modificará la dinámica habitual de la ciudad este jueves 5 de febrero de 2026. La medida estará vigente entre las 5:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, periodo en el que no podrán circular automóviles y motocicletas de uso particular, salvo las excepciones contempladas en la normatividad distrital.

Esta iniciativa fue aprobada por la ciudadanía en una Consulta Popular realizada el 29 de octubre del año 2000, en la que los habitantes de la capital votaron a favor de establecer un día al año sin vehículos particulares. A partir de ese resultado, el Día sin carro y sin moto quedó institucionalizado mediante el Decreto 1098 de 2000 y desde entonces se lleva a cabo de manera continua.



En la actualidad, la jornada impacta a más de un millón de carros y a cientos de miles de motos que circulan diariamente por la ciudad. Durante el Día sin carro y sin moto, el Distrito busca incentivar el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, además de realizar mediciones relacionadas con la movilidad, el ruido ambiental y la calidad del aire. Varias entidades distritales acompañarán la jornada con controles en vía, monitoreo y acciones pedagógicas dirigidas a la ciudadanía.



Durante el Día sin Carro y sin moto del próximo jueves, Bogotá tendrá disponibles más de 683 kilómetros de ciclorrutas y cerca de 9.500 kilómetros de andenes. El Sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad y con refuerzos durante las horas de mayor demanda. TransMilenio dispondrá de toda su flota disponible, que incluye más de 10.000 buses entre troncales, zonales, alimentadores y duales, además de las cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar. Los horarios de operación serán:



TransMilenio y TransMiZonal: de 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

de 4:00 a. m. a 11:00 p. m. TransMiCable: de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Adicionalmente, la ciudad contará con más de 8.000 cupos de cicloparqueaderos en estaciones y portales del sistema, para facilitar la combinación de bicicleta y transporte público.



¿Cómo funcionará el pico y placa solidario en el Día sin carro y sin moto?

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que los vehículos particulares con pico y placa solidario no están autorizados para circular durante esta fecha, ya que la medida del Día sin carro y sin moto tiene un carácter excepcional y obligatorio, definido por decreto distrital y respaldado por una consulta ciudadana realizada en el año 2000.

En otras palabras, haber pagado el permiso solidario no exime a los conductores de la restricción del 5 de febrero. Sin embargo, el Distrito aclaró que el día adquirido será repuesto al final del periodo contratado, aunque esto no habilita la movilidad durante la jornada.

La restricción aplica para carros y motocicletas particulares, sin importar si funcionan con gasolina, gas, tecnología híbrida o cuentan con permisos especiales de circulación. El objetivo de la jornada es reducir temporalmente el flujo de vehículos privados y promover el uso de transporte público, bicicleta y desplazamientos a pie.



Vehículos que no podrán circular en el Día sin carro y sin moto

Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. del jueves 5 de febrero, estará prohibida la circulación de los siguientes vehículos:



Automóviles y motocicletas particulares.

Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario.

Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8.

Vehículos de carga, de acuerdo con las restricciones habituales establecidas en el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la medida constituye una infracción de tránsito que puede acarrear una multa de 633.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo. En el caso de los conductores con Pico y Placa Solidario, el día restringido será compensado al final del periodo adquirido.



Excepciones: quiénes sí pueden circular en el Día sin carro y sin moto

Pese a la restricción general, el Decreto Distrital establece una serie de excepciones que permiten la circulación de vehículos necesarios para el funcionamiento de la ciudad. Entre ellos se encuentran:



Transporte público del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad.

Ambulancias y vehículos de emergencia.

Transporte escolar debidamente identificado.

Vehículos con capacidad superior a 10 pasajeros.

Vehículos de servicios públicos domiciliarios.

Vehículos destinados al control y regulación del tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, organismos de seguridad del Estado y CTI de la Fiscalía.

Vehículos diplomáticos y consulares.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados al mantenimiento y control operacional del SITP y TransMilenio.

Transporte de valores.

Motocicletas vinculadas a empresas o plataformas de mensajería y domicilios.

Estas excepciones buscan asegurar la prestación de servicios esenciales y el normal desarrollo de actividades prioritarias durante la jornada.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co