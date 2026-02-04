Policía que agredió a subalterno en Bogotá fue retirado del cargo: esto dijo la institución

Un uniformado de la Policía en Bogotá fue separado de su cargo por golpear a un compañero en el suroccidente de Bogotá. El altercado, que quedó grabado en video por un ciudadano, se presentó en la mañana del 3 de febrero en la avenida de Las Américas, cuando un subintendente pateó en varias oportunidades a su subalterno, quien retrocedió ante la agresión.



Incluso, ante la mirada atónita de los ciudadanos que presenciaron la agresión, el subintendente le propinó varios puños al policía agredido.



Policía de Bogotá se pronuncia sobre agresión de subintentende a subalterno

A través de un comunicado, la Policía Nacional dijo que, “frente al video que circula por mensajería instantánea y redes sociales donde se registró una actuación inapropiada de uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio de la Policía Metropolitana de Bogotá, nos permitimos informar: “De acuerdo a las indagaciones preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso con radicado EE-MESA3-2026-24 y penal, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, disponiendo la separación de su cargo”.

Agregó la institución que “La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”.

