EN VIVO Movilidad hoy | Reportan bloqueos en dos puntos de Bogotá: hay desvíos en TransMilenio

Una jornada de diferentes manifestaciones empezó en la capital desde el pasado miércoles 1 de octubre, después de que la Flotilla Global Sumud, delegación internacional que partió hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria, fuera interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales y varios de sus miembros quedaran detenidos, incluyendo a dos ciudadanas colombianas, conforme confirmó la organización y la Presidencia de Colombia.
Este viernes 3 de octubre se mantienen protestas en varios puntos de Bogotá. Conozca cómo avanza la movilidad.
Siga el EN VIVO de MOVILIDAD EN BOGOTÁ:
Desde las 2:30 p. m., la empresa que se encarga del sistema de transporte de Bogotá reportó dos manifestaciones en la capital que mantiene afectación en las vías del sur y nororiente:
De acuerdo con la empresa, en este punto se detecta la presencia de manifestantes, por lo que rutas TransMiZonal activaron desvíos preventivos.
Conforme con TransMilenio, los desvíos se mantienen en esa zona para las rutas duales y de TransMiZonal en inmediaciones de la Calle 72 con carreras 7 y 11, además de las rutas duales L81 y CM84.
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.