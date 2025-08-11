EN VIVO | Muerte de Miguel Uribe Turbay: las reacciones y el parte médico sobre el fallecimiento

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en su contra durante un acto público el pasado 7 de junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá y atravesar múltiples cirugías, informó su esposa la madrugada de este lunes 11 de agosto.

El deceso de Uribe Turbay, de 39 años, se reportó sobre la 1:56 a. m. y fue confirmado por el centro médico que lo atendió en las últimas semanas ante medios de comunicación. El breve informe fue leído por Adolfo Llinas, director médico, en el que se indicó: "La Clínica Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy", apuntaron en las declaraciones, en las que también informó que el equipo médico, en todas las áreas de la institución, "trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido".

Siga EN VIVO las reacciones en Colombia y a nivel mundial por su muerte:

7:34 a. m. | Fiscalía General de la Nación se pronuncia: "Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores"

La entidad de investigación e imputación manifestó que "lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores". Desde la Fiscalía se puntualizó que desde la tarde del 7 junio de 2025 se han "desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación".

Por su parte, se aclaró que, el autor material y los otros cinco capturados, quienes "participaron en la preparación y planificación", serán imputados por el "magnicidio contra el senador Miguel Uribe" y ya "responden ante la justicia". Se precisó que se continuará el "compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional".

7:17 a. m. | Consejo Nacional Electoral reaccionó

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó su profundo pesar por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, a quien describió como un “destacado servidor público y líder comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el bienestar de nuestro país”. En un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la entidad resaltó la vocación de servicio del congresista y su compromiso con el diálogo como herramienta para construir consensos.

La autoridad electoral recordó que, a lo largo de su trayectoria, Uribe se distinguió por la defensa de los valores democráticos y por su entrega en cada uno de los espacios donde ejerció su labor. “Su legado permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él espacios de trabajo y en el corazón de los colombianos que reconocieron su entrega y dedicación”, indicó el comunicado, en el que también se hizo un llamado a no permitir que la violencia silencie las voces políticas en el país.

Para el CNE, el crimen contra el senador no solo arrebata la vida de un líder íntegro, sino que representa “un atentado directo contra los valores democráticos” que están llamados a proteger. La institución rechazó de manera categórica a los responsables y a cualquier estructura criminal que busque infundir miedo en el ejercicio político. Además, envió sus condolencias a familiares, amigos y allegados, rindiendo homenaje a la vida y labor de Miguel Uribe Turbay.

7:15 a. m. | Presidencia de Colombia se pronuncia sobre muerte de senador

A través de un pronunciamiento en la cuenta oficial de X de la Presidencia de Colombia, la Casa de Nariño emitió un mensaje sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial. "La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay", empezó el texto que fue acompañado por una fotografía del político del partido Centro Democrático.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento", finalizó el breve mensaje en el que se expresó el rechazo al atentado en su contra.

5:10 a. m. | Sentido mensaje de su hermana María Carolina Hotos

María Carolina Hoyos, hermana del senador Miguel Uribe Turbay, compartió un sentido mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram, en el que expresó su dolor por la partida del congresista y aseguró que asume esta pérdida “con fe” al considerarla parte de la "voluntad de Dios". “No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, escribió, afirmando que imagina a su madre y a su abuela recibiéndolo “con ternura infinita” en el cielo.

En su mensaje, recordó que siempre pensó que sería él quien la despediría a ella, “porque era lo lógico”, y le pidió que “vuele alto” y descanse en paz. También aprovechó para agradecer a los médicos, enfermeras, familiares y amigos que acompañaron a la familia durante el difícil momento, así como a quienes oraron por su recuperación. “Gracias a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor”, señaló, destacando la fortaleza de su cuñada, María Claudia, y el ejemplo de sus padres, Miguel y Delia.

Conmovida, Hoyos pidió fuerzas a Dios para seguir adelante y envió un último mensaje a su hermano, pidiéndole que, en el cielo, le diga a su madre cuánto la ama. “Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno”, expresó, despidiéndose con un emotivo “mi niño hermoso, te adoro… hasta luego, a Dios”.

5:00 a. m. | Confirman fallecimiento de Miguel Uribe: mensaje de María Claudia Tarazona

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor", escribió María Claudia Tarazona en sus redes sociales, en donde confirmó la muerte de su conyugue. "Gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti (...) Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", agregó en su mensaje publicado junto con una foto de ambos.

