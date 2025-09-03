EN VIVO|Obras y siniestros viales generan congestión en Puente Aranda y el occidente de Bogotá

La mañana de este martes 2 de septiembre arrancó con complicaciones en la movilidad de Bogotá, especialmente en el occidente de la ciudad, debido al avance de obras de infraestructura y a un siniestro vial que afectó la operación de buses troncales y zonales de TransMilenio.



7:13 a.m. Caos vehicular en Puente Aranda

En Puente Aranda, los trabajos en el puente vehicular de la calle 50 ocasionaron un represamiento de buses a la altura de la estación Distrito Grafiti. La alta congestión obligó a desplegar personal en la zona para agilizar el paso de la flota y mitigar el retraso en los servicios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

⏰ #TMAhora 7:13 a.m.



📍 Puente Aranda – Estación Grafiti

⚠️ Congestión vehicular por obras en el puente de la calle 50. Buses represados en la intersección. Personal en el punto agiliza el paso.



📍 Zona Américas – Glorieta Av. Ciudad de Cali

⚠️ Por obras de infraestructura… pic.twitter.com/3sPUh09Mjn — TransMilenio (@TransMilenio) September 3, 2025

7:00 a.m. Obras viales causan congestión vehicular

Una situación similar se reportó en la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con avenida Las Américas, donde también se desarrollan obras viales. Allí persisten los trancones que afectan tanto a buses de TransMilenio como a vehículos particulares, con presencia de gestores de movilidad para mejorar el flujo.



Por otro lado, en la avenida Centenario (calle 13) con carrera 88, las autoridades lograron retirar un vehículo particular que estuvo involucrado en un accidente. Con esta acción se normalizó la circulación en los tres carriles sentido oriente–occidente, y tanto las rutas zonales como la alimentadora 16-7 retomaron su operación de manera regulada.

Publicidad

Las autoridades de tránsito recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de TransMilenio para mantenerse informados sobre el estado de la operación durante la jornada.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL