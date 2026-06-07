Envían a prisión a hombre señalado de abusar de sus dos hijas durante seis años en Bogotá.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 33 años señalado de abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad durante varios años en Bogotá. La detención fue realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá en cumplimiento de una orden emitida por un juez, luego de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y unidades especializadas de la Policía.

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De acuerdo con la información oficial, el caso estuvo a cargo de la Fiscalía 363 de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes. Durante varios meses, investigadores recopilaron testimonios, valoraciones y otros elementos de prueba que permitieron avanzar en el proceso y solicitar la captura del señalado responsable.

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Los hechos habrían comenzado cuando las niñas tenían 5 y 10 años

Las pesquisas indican que los hechos habrían comenzado cuando las niñas tenían 5 y 10 años de edad. Según la investigación, el hombre aprovechaba los momentos en los que la madre de las menores se encontraba trabajando para quedarse a solas con ellas. En ese tiempo, presuntamente cometía las agresiones sexuales que, de acuerdo con el expediente, se habrían prolongado durante cerca de seis años.



Las autoridades también establecieron que en algunas ocasiones el señalado agresor retiraba a las niñas de sus actividades escolares para llevarlas a otros lugares. Allí, presuntamente, les suministraba medicamentos con efectos sedantes antes de cometer los abusos. Los investigadores sostienen que las agresiones no fueron hechos aislados. Por el contrario, la evidencia recopilada indicaría que ocurrieron de manera frecuente.



Además, las menores habrían sido sometidas a constantes amenazas para impedir que revelaran lo que estaba sucediendo. Dentro del proceso judicial se conoció que las víctimas habrían recibido intimidaciones relacionadas con posibles represalias contra ellas y otros miembros de su familia si contaban lo ocurrido. Asimismo, se estableció que, cuando se resistían a los abusos, eran objeto de maltrato físico.



La denuncia surgió tras la confesión de una de las víctimas

La situación salió a la luz cuando una de las niñas decidió contarle a una familiar cercana las agresiones que, según su relato, venían ocurriendo desde hacía varios años. Tras conocer la denuncia, la familia activó de inmediato los mecanismos institucionales de protección y atención para las menores.

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Posteriormente, las víctimas fueron valoradas por profesionales de distintas entidades encargadas de la protección de la infancia. Durante ese proceso se identificaron afectaciones emocionales y cambios significativos en su comportamiento, circunstancias que coincidían con los hechos denunciados.

Las autoridades señalaron que una de las menores llegó incluso a presentar conductas de alto riesgo para su integridad como quitarse la vida, situación que encendió las alertas de los organismos encargados de la protección de la niñez y motivó la activación de protocolos especiales de atención.



El hombre fue enviado a prisión

Tras conocerse el relato de la menor, las entidades competentes iniciaron de inmediato las acciones necesarias para garantizar la protección de las víctimas. Entre las medidas adoptadas estuvo la activación del denominado "Código Blanco", un protocolo utilizado para atender situaciones relacionadas con violencia sexual y otros hechos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes.

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Una vez recopiladas las pruebas, la Fiscalía solicitó la orden de captura contra el presunto responsable. Posteriormente, el hombre fue detenido y presentado ante un juez de control de garantías para las respectivas audiencias preliminares.

Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía expuso los elementos de prueba obtenidos durante la investigación. Tras evaluar los argumentos presentados, el juez decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal. Las autoridades informaron que el capturado registra antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar, información que también fue tenida en cuenta dentro de las actuaciones adelantadas por los organismos judiciales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co