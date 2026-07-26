Galán rechaza que señalado agresor de mujer en pastelería de Bogotá haya quedado libre

Un nuevo caso de violencia contra una mujer genera preocupación en Bogotá, luego de que se conocieran las imágenes captadas por una cámara de seguridad al interior de una pastelería ubicada en el norte de la ciudad. En los videos se observa a un hombre, quien al parecer trabajaba en el establecimiento, agrediendo físicamente a una mujer que sería la propietaria del negocio. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado y provocó el rechazo de las autoridades. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo sucedido como un acto "inaceptable".

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En la grabación compartida en redes sociales se evidencia cómo la víctima recibe varios golpes mientras otras personas intentan intervenir para detener la situación. Tras conocerse el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el señalado agresor fue capturado por el presunto delito de lesiones personales. La intervención de las autoridades se produjo poco después de los hechos, una vez recibida la denuncia correspondiente. No obstante, la situación tomó un nuevo rumbo cuando se conoció que el hombre quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial.



Galán rechaza que señalado agresor haya quedado libre

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su desacuerdo con la determinación judicial frente al caso y manifestó su preocupación por las implicaciones que podría tener para la seguridad de la víctima. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario aseguró que resulta difícil entender que el presunto agresor haya recuperado la libertad pese a la captura realizada por la Policía: "A pesar de que @SeguridadBOG y @PoliciaBogota actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad", comenzó diciendo.

El alcalde indicó que la protección de la víctima debe convertirse en una prioridad dentro de la investigación. "Les pido a las autoridades, de manera respetuosa pero clara, que como hemos solicitado, se cambie el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio, se imponga medida de aseguramiento contra el victimario mientras continúa el proceso, y se tengan en cuenta las anotaciones previas que tiene el agresor", agregó el mandatario. "Actos violentos como este no pueden tener espacio en nuestra sociedad. El agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima", concluyó el alcalde.



Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles completos sobre el origen de la discusión ni sobre los motivos que habrían generado el enfrentamiento dentro del establecimiento.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL