Víctima de agresión en pastelería de Bogotá reveló detalles: "Me arrastra por todo el local"

Nuevos detalles se conocen sobre el caso de violencia registrado en una pastelería del norte de Bogotá, donde una mujer habría sido atacada por un hombre que trabajaba en el establecimiento. Además de los videos de seguridad que circularon ampliamente en redes sociales, Noticias Caracol conoció la denuncia presentada por la víctima y parte de la valoración médica que documenta las lesiones sufridas durante la agresión. La mujer, identificada como María del Carmen Quevedo, propietaria del establecimiento, entregó un relato detallado de lo ocurrido y aseguró que el ataque no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una serie de comportamientos que, según ella, venían presentándose desde semanas atrás.

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En su denuncia manifestó que había contratado al hoy señalado agresor aproximadamente dos semanas antes para desempeñarse como jalador del negocio. Sin embargo, aseguró que desde los primeros días empezó a notar conductas que le generaban preocupación. Según su versión, el hombre se habría aprendido la placa de su vehículo, buscaba quedarse a solas con ella y constantemente le pedía que lo acompañara a distintos lugares. Además, afirmó que realizaba comentarios sobre su aspecto físico. "Usted está muy bonita, pero tranquila que no se lo voy a decir enfrente de nadie", denunció la mujer. La mujer explicó que esas situaciones le generaban incomodidad, aunque continuó con la relación laboral hasta el día de la agresión.

De acuerdo con la información conocida por este medio, el presunto agresor fue capturado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá pocos minutos después de los hechos. La institución llegó al lugar en aproximadamente cuatro minutos, atendió el llamado ciudadano y realizó el procedimiento de captura. Sin embargo, el hombre recuperó la libertad menos de 36 horas después y, según la información entregada por el entorno de la víctima, no alcanzó a realizarse una audiencia de control de garantías antes de que quedara libre.



"La voy a matar": el relato de la víctima sobre el ataque ocurrido en pastelería

De acuerdo con la denuncia, todo comenzó cuando el trabajador le reclamó el pago de unos días laborados. La propietaria respondió que el dinero sería cancelado en la fecha acordada para el pago de la nómina. Fue en ese momento cuando, según su relato, el hombre reaccionó violentamente. En la denuncia aseguró que el señalado agresor la empujó con fuerza contra el piso y comenzó a golpearla repetidamente con los puños mientras le lanzaba amenazas de muerte. "Te voy a matar", fue una de las expresiones que, según la víctima, el hombre repitió durante la agresión.



Posteriormente, en una entrevista entregada a la Línea Púrpura, la mujer amplió su testimonio y explicó que el ataque comenzó cuando el hombre la tomó por el cabello. "Yo tenía el cabello recogido y él me agarra del pelo y me arrastra por todo el local hacia el mostrador que queda al fondo, alejándome de allí para que nadie lo vea", relató. Según explicó, mientras intentaba soltarse le suplicaba que la dejara en libertad. "Suélteme por favor, suélteme". Sin embargo, aseguró que la única respuesta que recibía era una amenaza constante.



Una vez la llevó hasta el fondo del establecimiento, comenzó la golpiza. La víctima afirmó que recibió varios puños dirigidos principalmente al rostro y la cabeza. Al darse cuenta de que nadie advertía lo que ocurría, decidió romper varios vasos de vidrio con los pies para hacer ruido y llamar la atención de las personas que se encontraban cerca. Ese sonido permitió que la propietaria del inmueble, quien vive en el segundo piso, descendiera al local. Según narró la mujer, esa intervención le dio la oportunidad de levantarse del piso. No obstante, aseguró que el hombre volvió a empujarla contra una mesa hasta que otras dos personas ingresaron al establecimiento.

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Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, el presunto agresor dejó de golpearla y comenzó a pedir que lo dejaran salir. La víctima relató que solicitó a quienes llegaron en su ayuda cerrar la cortina metálica del negocio para impedir que escapara antes de que llegaran las autoridades. Mientras tanto, logró salir del establecimiento con apoyo de varios vecinos. Incluso después de que terminó la agresión física, aseguró que el hombre continuó intimidándola. "Mientras llegaba la Policía él hizo varias amenazas contra mí, que me iba a matar", sostuvo.

Además, los documentos médicos conocidos dentro del caso dan cuenta de las lesiones sufridas por la mujer tras la agresión. En el informe de tomografía de senos paranasales y cara, se concluyó que la paciente presentaba fracturas en la estructura nasal. El concepto médico señala textualmente: "Fracturas lineales de la región anterosuperior de los huesos propios nasales con depresión de uno de los fragmentos en el lado izquierdo. Fractura lineal de la región anterior del tabique nasal". Como conclusión del estudio, la especialista indicó: "Fracturas de huesos propios nasales. Fractura de la región anterior del tabique nasal". Adicionalmente, la historia clínica describe que la mujer ingresó al servicio médico tras sufrir un trauma múltiple.

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Sobre la situación jurídica del señalado agresor, la Fiscalía General de la Nación explicó que, de manera preliminar, los hechos son investigados por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno, conductas que, según la legislación vigente, no contemplan la imposición de una medida de aseguramiento. En ese sentido, la entidad precisó que el hombre fue dejado en libertad conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, aunque continúa vinculado formalmente a la investigación mediante un compromiso de comparecencia mientras avanza el proceso judicial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co