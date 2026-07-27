En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
MARÍA CAMILA POTOSÍ
YO ME LLAMO
CAPITAL ALTERNA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aparatoso accidente en Bogotá: choque entre bus de TransMilenio y taxi causa gran trancón

Aparatoso accidente en Bogotá: choque entre bus de TransMilenio y taxi causa gran trancón

Según Movilidad, el choque se registró hacia las 6:45 a. m. sobre la avenida Caracas con carrera Sexta, en jurisdicción de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de jul, 2026
Comparta en:
Aparatoso accidente en Bogotá: choque entre bus de TransMilenio y taxi
Aparatoso accidente en Bogotá: choque entre bus de TransMilenio y taxi -
Redes sociales

Un aparatoso accidente de tránsito entre un bus articulado de TransMilenio y un taxi generó complicaciones en la movilidad durante la mañana de este lunes 27 de julio en el centro de Bogotá. El siniestro obligó a la intervención de las autoridades y provocó largas filas de vehículos en uno de los corredores más transitados de la capital.

Accidente entre bus de TransMilenio y taxi

De acuerdo con información preliminar entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el choque se registró hacia las 6:45 a. m. sobre la avenida Caracas con carrera Sexta, en jurisdicción de la localidad de Rafael Uribe Uribe. En el punto se vieron involucrados un articulado del sistema TransMilenio y un vehículo tipo taxi, cuyas causas son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La emergencia se presentó en plena hora pico, situación que ocasionó una rápida afectación en la circulación vehicular. Conductores reportaron demoras significativas en los desplazamientos por la avenida Caracas y en vías alternas cercanas, mientras organismos de tránsito adelantaban labores para atender el incidente y restablecer la movilidad en la zona.

Últimas Noticias

Galán pide cárcel para presunto agresor de una mujer en pastelería al norte de Bogotá: "Inaceptable"
BOGOTÁ

Secretaria de la Mujer se refirió a caso de agresión en pastelería y pide protección de la víctima

Pico y placa en Bogotá del 27 al 31 de julio de 2026: horarios y restricciones
BOGOTÁ

Pico y placa en Bogotá del 27 al 31 de julio de 2026: así va la medida en la última semana del mes

Al lugar acudieron unidades de tránsito y personal de atención de emergencias para evaluar la situación y coordinar las acciones necesarias. Las autoridades realizaron el manejo del tráfico mientras se verificaban las condiciones de los vehículos involucrados y el estado de las personas que se encontraban en ellos. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre posibles personas lesionadas ni sobre la magnitud de los daños materiales. Sin embargo, la presencia de organismos de emergencia en el corredor vial evidenció la complejidad del siniestro ocurrido durante las primeras horas de la jornada.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de Tránsito

Accidentes de tránsito Bogotá

Transmilenio

Publicidad

Publicidad

Publicidad