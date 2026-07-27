Aparatoso accidente en Bogotá: choque entre bus de TransMilenio y taxi causa gran trancón

Un aparatoso accidente de tránsito entre un bus articulado de TransMilenio y un taxi generó complicaciones en la movilidad durante la mañana de este lunes 27 de julio en el centro de Bogotá. El siniestro obligó a la intervención de las autoridades y provocó largas filas de vehículos en uno de los corredores más transitados de la capital.



Accidente entre bus de TransMilenio y taxi

De acuerdo con información preliminar entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el choque se registró hacia las 6:45 a. m. sobre la avenida Caracas con carrera Sexta, en jurisdicción de la localidad de Rafael Uribe Uribe. En el punto se vieron involucrados un articulado del sistema TransMilenio y un vehículo tipo taxi, cuyas causas son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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La emergencia se presentó en plena hora pico, situación que ocasionó una rápida afectación en la circulación vehicular. Conductores reportaron demoras significativas en los desplazamientos por la avenida Caracas y en vías alternas cercanas, mientras organismos de tránsito adelantaban labores para atender el incidente y restablecer la movilidad en la zona.

#Atención A esta hora se registra un accidente de tránsito entre un bus de TransMilenio y un taxi sobre la av. Caracas con carrera 6. De acuerdo con las autoridades de tránsito, ya hay atención en el sitio y una ambulancia está valorando a varias personas. #VocesySonidos pic.twitter.com/rJQ4lC6bVj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 27, 2026

Al lugar acudieron unidades de tránsito y personal de atención de emergencias para evaluar la situación y coordinar las acciones necesarias. Las autoridades realizaron el manejo del tráfico mientras se verificaban las condiciones de los vehículos involucrados y el estado de las personas que se encontraban en ellos. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre posibles personas lesionadas ni sobre la magnitud de los daños materiales. Sin embargo, la presencia de organismos de emergencia en el corredor vial evidenció la complejidad del siniestro ocurrido durante las primeras horas de la jornada.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL