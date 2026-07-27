Secretaria de la Mujer se refirió a caso de agresión en pastelería y pide protección de la víctima

Avanza la investigación por la agresión física en contra una mujer en Bogotá. Tras la difusión del caso, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el establecimiento para recolectar materiales probatorios que harán parte de la investigación. La conversación entre la propietaria de una pastelería en el norte de la ciudad y quien, hasta ese momento, era uno de sus empleados, terminó en la agresión física de la mujer. Según la víctima, la discusión se originó en medio de un desacuerdo por la liquidación del trabajador.

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En Noticias Caracol buscamos tanto a la mujer agredida como al hombre que aparece en el video. Y aunque este último accedió a entregar su versión, decidimos no emitir sus declaraciones por respeto a la mujer agredida y como criterio frente a los casos de violencia de género. "Trataba siempre de tocarme, de aprovechar cualquier momento para, digamos, acercar todo su cuerpo hacia mí. Me comunica que que él ve que yo estoy inconforme con su trabajo, que si yo quiero, él no vuelve. Yo le dije: 'Perfecto, no vuelva'. De manera inmediata él empieza a exigir que el pago se haga en ese momento", relató la mujer.

La víctima aseguró que el hombre exigía el pago inmediato de su liquidación, pese a que ya había recibido el dinero correspondiente a los primeros 15 días trabajados y que el saldo restante, según ella, estaba programado para final de mes. La agresión no terminó ahí. El hombre la llevó a la parte posterior del establecimiento, donde los golpes continuaron. Sin posibilidad de apartarlo, la mujer buscó llamar la atención de quienes estaban cerca a esta pastelería.



¿Qué dijo la secretaria Distrital de la Mujer sobre el caso de agresión?

Este lunes 27 de julio, dos días después de la agresión, Laura Tami Leal, secretaria Distrital de la Mujer, le dio declaraciones a Noticias Caracol y aseguró que "desde el momento en que la Secretaría Distrital de la Mujer tuvo conocimiento de los hechos, llamamos y nos pusimos en contacto con la víctima. Ella es nuestro principal foco de atención en todos estos procesos".



La funcionaria indicó que el contacto con la víctima lo hacen por dos razones principales, primero para ofrecer servicios jurídicos: "Que ella pueda identificar todas las vías de acceso a la justicia que tiene y la representación jurídica del caso". La segunda razón, para ofrecer servicio sociojurídico: "Sabemos que una mujer después de haber sido víctima de este tipo de violencia, pues necesita todo el acompañamiento psicológico".



¿Qué hacer en caso de violencia contra la mujer?

La secretaria también explicó cómo es el proceso después de un caso de violencia contra la mujer. "Cuando ustedes o alguna persona esté viendo que una mujer está siendo víctima de violencias, hay que llamar al 123; esto es una emergencia. En el 123 también la Secretaría tiene la Agencia Mujer, que es una agencia que va hacia el lugar de los hechos y además atiende con enfoque de género atiende", comenzó explicando.



La funcionaria agregó que "a veces hemos normalizado muchas de las violencias y para eso también están todos nuestros canales de atención: la Línea Púrpura Distrital, su WhatsApp, las Casas de Igualdad de Oportunidades, que hay una en cada localidad, la pueden identificar fácilmente, 27 Manzanas del Cuidado donde también pueden levantar la mano, y puntos de CAF, hospitales y Fiscalía".

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El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó que el hombre haya quedado en libertad pocas horas después de la agresión que quedó en video. "A pesar de que la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad", indicó Galán.

La secretaria dijo que en este proceso la Fiscalía puede pedir medidas de protección para la víctima ante el juez de control de garantías. "En este caso, nuestro asesoramiento fue, dadas las amenazas que está sufriendo la víctima, que se declare que el agresor no pueda acercarse a ella. Ese es un tipo de medidas de protección que podemos utilizar en este momento. También que no vaya a lugares donde ella frecuenta, por ejemplo el trabajo, la casa, y eso es en lo que hemos estado insistiendo. La Fiscalía lo puede hacer a petición de la víctima o de oficio, y por supuesto que nosotras pedimos ese tipo de medidas en este caso para protegerle la vida y la integridad a la víctima".

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