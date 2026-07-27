Testigo de agresión en pastelería de Usaquén revela detalles sobre el ataque: "Te voy a matar"

Un testigo de la brutal agresión ocurrida en una pastelería del norte de Bogotá reveló preocupantes detalles del polémico episodio del que fue víctima la ciudadana María del Carmen Quevedo, propietaria del establecimiento. Varias personas acudieron a auxiliar a Quevedo, sobre todo comerciantes vecinos del local, quienes también evitaron que el agresor, identificado como Jesús Acosta Lizardo, se diera a la fuga.

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Quevedo reveló en Noticias Caracol que este episodio fue precedido por una serie de comportamientos que ya encendían las alertas. Dos semanas antes de la agresión, esta persona había empezado a trabajar como jalador del negocio. Según ella, el sujeto se habría aprendido las placas del carro en el que ella se movilizaba, intentaba quedarse a solas con ella y le pedía con frecuencia que lo acompañara a distintos lugares.

El ataque habría ocurrido cuando el ahora extrabajador le reclamó el pago de unos días en los que trabajó, a lo que María del Carmen respondió que este sería cancelado en el día acordado para el pago de nómina. Según ella, el sujeto reaccionó violentamente: la empujó y la golpeó reiteradamente mientras la amenazaba con matarla. La agresión se dio al fondo del establecimiento. Lo que hizo que los demás se dieran cuenta fue cuando María del Carmen provocó un estruendo al hacer caer unos vasos al suelo. Pero hasta que no llegaron dos personas más al local, este hombre no se detuvo, ni siquiera cuando bajó la dueña del inmueble desde el segundo piso para ver qué ocurría.



Testimonio de comerciante que auxilió a la víctima

Quienes llegaron a auxiliarla no dejaron que el agresor saliera y cerraron la cortina metálica del negocio. El tiempo de espera para que llegaran las autoridades estuvo marcado por el silencio, que luego se convirtió en un nuevo ciclo de amenazas una vez Acosta fue detenido por uniformados de la Policía.



“Habíamos ya varios afuera del sitio y todos quedamos en que no lo íbamos a tocar. Cuando él sale y se siente seguro con la Policía, empezó a amenazar nuevamente a María de que iba a volver y, literalmente, las palabras que usó fueron: ‘Voy a volver y te voy a matar, maldita’. Esas fueron las palabras que utilizó. Las mismas palabras que usó en el video cuando él la está golpeando”, dijo el comerciante.

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Después de estos momentos de horror, la comerciante fue trasladada a un centro asistencial por las lesiones con las que quedó. Y es que sufrió una fractura en la nariz, múltiples hematomas en el rostro y afectaciones en los ojos a raíz de la agresión, que hoy los testigos solicitan e insisten que sea investigada como un presunto intento de feminicidio. Por otro lado, la Fiscalía maneja el caso, preliminarmente, como lesiones personales y daño en bien ajeno, delitos que no contemplan la imposición de una medida de aseguramiento, razón por la cual este hombre fue liberado.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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