EPM mantiene racionamiento de agua en Medellín a pesar de las lluvias: ¿por qué motivo?

A pesar de los recientes aguaceros sobre el Valle de Aburrá, Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantiene por cuarta semana consecutiva las interrupciones programadas del servicio de acueducto. La crítica caída en las reservas del embalse Piedras Blancas, el déficit en las metas de ahorro ciudadano y la amenaza de un agresivo fenómeno de El Niño explican la continuidad de la medida, que impacta a cerca de 300.000 habitantes.



La empresa confirmó que continuarán las suspensiones nocturnas del servicio de agua potable en diferentes zonas de la ciudad, aplicadas día por medio en el horario de 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.



¿Por qué continúa el racionamiento en Medellín?

Detrás de esta decisión técnica convergen tres factores determinantes relacionados con el rezago hídrico en las represas, la dinámica natural del ciclo de precipitaciones y la necesidad urgente de blindar a la ciudad frente a la sequía proyectada para finales de 2026 e inicios de 2027.

La principal fuente de abastecimiento para estos sectores es el embalse Piedras Blancas, cuyo nivel registró un desplome severo pasando de 92,44 % de capacidad el 13 de septiembre a un 68,79 % el 10 de octubre, lo que representó una pérdida acumulada de 23,65 puntos porcentuales en menos de un mes. Aunque las precipitaciones registradas a comienzos de octubre generaron alivio y permitieron una ligera subida de tres puntos porcentuales, la entidad aclaró que este repunte resulta insuficiente para compensar el déficit histórico.

Publicidad

EPM estableció que cada instalación abastecida por Piedras Blancas debe reducir su consumo diario en al menos 92 litros para alcanzar un punto de equilibrio operativo. No obstante, el ahorro promedio actual se ubica entre 80 y 82 litros diarios, persistiendo una brecha de entre 10 y 12 litros por vivienda que impide estabilizar la red.



León Arturo Yepes, gerente encargado de Acueducto y Alcantarillado de EPM, enfatizó que estas restricciones buscan proteger el suministro a mediano plazo. “Prepararnos para diciembre, para el primer trimestre del año 2027 es fundamental”, advirtió el funcionario. La advertencia cobra mayor relevancia luego de que el Ideam proyectara que el fenómeno de El Niño para el cierre de 2026 y comienzos de 2027 podría convertirse en uno de los más intensos de la historia reciente de Colombia.



Calendario y sectores afectados: así operará la rotación

Las interrupciones se aplican de manera alternada entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., distribuidas en dos esquemas operativos que abarcan barrios de seis comunas de Medellín.



Primer Esquema (Lunes 12, miércoles 14, viernes 16 y domingo 18 de octubre)

Este circuito cobija barrios en las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires:



Comuna 1 (Popular): Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2.

Comuna 3 (Manrique): La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima N.º 1 y Versalles N.º 2.

Comuna 4 (Aranjuez): Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1.

Comuna 8 (Villa Hermosa): Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Comuna 9 (Buenos Aires): Barrios de Jesús.

Segundo Esquema (Martes 13, jueves 15 y sábado 17 de octubre)

Este esquema impacta sectores de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria:



Comuna 3 (Manrique): Manrique Oriental y Santa Inés.

Comuna 4 (Aranjuez): Manrique Central N.º 2.

Comuna 8 (Villa Hermosa): Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

Comuna 9 (Buenos Aires): Alejandro Echavarría y Caicedo.

Comuna 10 (La Candelaria): Los Ángeles y Boston.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co