Esto se sabe sobre niña de 2 años muerta en hogar infantil del ICBF en Bogotá: denuncian negligencia

Las autoridades en Bogotá investigan la muerte de una pequeña de tan solo 2 años dentro de un jardín en el sur de Bogotá. La familia de la menor indicó que la víctima murió aparentemente ahogada mientras consumía unos alimentos, por lo que denuncian negligencia por parte de los responsables del hogar infantil.



Cristian Sánchez, papá de la niña, dijo en el medio *City Noticias* que “me dicen que la niña estaba tomando unas onces, no estaba bajo la supervisión de nadie. Al parecer, la niña se asfixió y pues ya después trataron de hacer reanimaciones y demás, la trasladan a al centro de salud de Chircales. Cuando llegó al centro de salud de Chircales, pues lamentablemente la niña ya estaba sin signos vitales”.

Cuando Cristian se acercó al jardín infantil para pedir explicaciones de lo sucedido, la respuesta de la institución educativa, dijo, fue que todo se trató de un accidente. “Ellos estaban en el centro de salud. Me dijeron que lamentablemente fue un accidente, que la niña se atragantó”, indicó.



"No le prestron los primeros auxilios": papá de menor muerta en jardín de Bogotá

Para Cristian, por parte del hogar infantil donde cuidaban a su hija hubo negligencia, pues no fue rápida la respuesta de sus cuidadores para salvarle la vida a la pequeña de 2 años, quien alcanzó a ser llevada a un hospital, pero lamentablemente murió. “Acá hay enfermera, acá hay más de seis encargadas de los niños. No es solamente nuestra bebé. Hay más de 20 bebés dentro de esta institución y lamentablemente no le prestaron los primeros auxilios”, dijo el papá de a niña.

Agregó que su otro hijo está en poder del ICBF, por lo que espera que pronto se lo reintegren: “Se supone que si estaban comiendo deberían de haber funcionarios al pendiente de una menor de 2 años, que pues para mí es el colmo que no hubieran estado al pendiente, sabiendo que ya no podía comer sola, sabiendo la directora, especialmente la doctora Olga, que es la directora, ella tenía conocimiento de que la niña no podía comer sola y para mí fue un caso de negligencia. Solicitamos pues que se haga justicia, que se abra una investigación, ya las autoridades tomarán cartas en el asunto y que nos reintegren lo más pronto posible a nuestro hijo".



Los padres de la niña fallecida solicitan a las autoridades en Bogotá que investiguen este caso a fondo para que no quede en la impunidad la muerte de la menor: “Les pedimos a las autoridades que estén bajo control de estas entidades, de estos institutos negligentes, de estas personas negligentes, que por favor se pongan la mano en el corazón y que revisen. Acá hay cámaras, la gente está desesperada por la muerte de nuestra hija”.



Papá de niña muerta en jardín infatil denuncia que su hijo ha resultado con "moretones"

Además, este padre de familia le contó a *City Noticias* que otros niños, al parecer, han aparecido con golpes en las extremidades. “No solamente somos nosotros, son demás niños y demás papás que nos han manifestado que han estado con golpes, han estado con moretones. No solamente estaba nuestra hija acá, también está nuestro hijo. Él también ha resultado con golpes, con moretones. La directora de la institución nos manifestó que fue un golpe a raíz de una caída y que ellos están bajo investigación”.



