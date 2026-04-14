Estudiante cayó en alcantarilla que presuntamente tenía la tapa mal puesta: Acueducto respondió

Un incidente ocurrido en la localidad de Kennedy, en Bogotá, encendió las alarmas sobre las condiciones de la infraestructura urbana luego de que un estudiante de colegio cayera en una alcantarilla mientras se dirigía a su jornada académica.



El hecho se registró en la carrera 86G con calle 38C Sur, donde, según los reportes, un menor de edad cayó en una alcantarilla, lo que obligó la intervención de organismos de emergencia. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que atendió la situación y realizó el rescate en el lugar.

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“Realizamos el rescate y brindamos atención prehospitalaria a una menor de edad que cayó en una alcantarilla, en la Carrera 86G con Calle 38C Sur. Se solicita apoyo de @SectorSalud”, informaron inicialmente desde la entidad.

Tras la emergencia, las autoridades aseguraron el área para evitar nuevos incidentes mientras se adelantaban las labores correspondientes.



El caso fue reportado por el concejal de Bogotá Julián Sastoque, luego de que compartiera en la red social X una imagen del momento en que el estudiante permanecía atrapado. En la fotografía, se observa al menor boca abajo, con uno de sus piernas dentro de la alcantarilla y su bolso escolar a un costado. Debido a la sensibilidad de la fotografía y por respeto al menor involucrado este medio se abstiene de compartir la imagen.



En la misma publicación, el concejal cuestionó la atención brindada tras el hecho. “Grave lo ocurrido en Kennedy. Un estudiante del colegio Rafael Goberna cayó en una alcantarilla con la tapa mal asegurada en la carrera 86G con 39 @AcueductoBogota. Además, permaneció cerca de 40 minutos sin recibir auxilio oportuno. La negligencia en el mantenimiento pone en riesgo a los ciudadanos. Exigimos acciones inmediatas de las autoridades”, expresó.

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Frente a los cuestionamientos por la rapidez del auxilio, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá sostuvo una versión que contradice las quejas de demora. “Desde Bomberos Bogotá brindamos atención prehospitalaria al menor, con un tiempo de respuesta de 8 minutos desde la hora de la activación”.

De acuerdo con esta denuncia, el incidente habría ocurrido luego de que el menor pisara una tapa de alcantarilla que no estaba debidamente asegurada, lo que provocó su caída. El estudiante pertenece al colegio Rafael Goberna, institución ubicada en la misma localidad de Kennedy.

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Pese a la rápida respuesta reportada por el Cuerpo de Bomberos, no se confirmó si el menor resultó herido ni la gravedad de posibles lesiones. Ante la situación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá respondió a través de sus redes sociales, asegurando que se tomarían medidas inmediatas. “Concejal buenas tardes. De inmediato vamos a enviar el caso a nuestro equipo operativo para que atiendan la situación”, indicó la entidad en un primer momento.

Posteriormente, confirmó que se realizó la instalación de la tapa de la alcantarilla en el punto señalado, con el fin de evitar nuevos riesgos para los peatones que transitan por el sector.

Además, la entidad informó que su equipo social entró en contacto con la familia del menor afectado para hacer seguimiento al caso y brindar el acompañamiento necesario tras lo ocurrido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co