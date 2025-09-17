En vivo
BOGOTÁ / Exdocente fue destituido e inhabilitado por falsificar sus diplomas: tenía tres títulos fraudulentos

Exdocente fue destituido e inhabilitado por falsificar sus diplomas: tenía tres títulos fraudulentos

El sujeto, que ejercía provisionalmente como docente en un colegio del sur de la capital, fue sancionado con destitución e inhabilidad por cinco años. La Procuraduría confirmó la decisión.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de sept, 2025
Exdocente fue destituido e inhabilitado por falsificar títulos académicos para ingresar
Exdocente fue destituido e inhabilitado por falsificar títulos académicos. -
Pexels

