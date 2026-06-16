Giro en el caso de niño en Usaquén: esto dijo ICBF y Fiscalía sobre el menor y sus hermanos

Tras hacerse viral un caso de presunto abuso sexual contra un niño en la localidad de Usaquén, en Bogotá, las autoridades informaron que no hubo tal agresión y que tanto el menor de edad como sus hermanos, que estaban con él, nunca fueron tocados. (Lea también: Autoridades descartan que hermanos en Bogotá hayan sido víctimas de abuso por parte de un extranjero)

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El primero en informar que no hubo ningún delito fue el propio presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, lo que fue confirmado este martes 16 de junio por la directora del ICBF, Astrid Cáceres, y la Fiscalía General de la Nación.



¿Por qué denunciaron el presunto abuso a un menor de edad en Bogotá?

Un ciudadano estadounidense fue detenido luego de que personas que pasaban frente a un edificio residencial alertaran a la Policía porque presuntamente estaba abusando de un niño en el balcón de un apartamento, lo que hizo que una multitud se aglomerara en el lugar para defender al pequeño mientras llegaban las autoridades.

En el inmueble donde ocurrió la escena había otros dos niños, hermanos del menor y con los que el hombre capturado y su esposa adelantaban un proceso de adopción hace tres años, según información dada por la directora del ICBF.



La funcionaria informó que los tres menores de edad -de 4, 7 y 15 años- estaban en proceso de adopción y se encontraban en los últimos siete días de integración familiar bajo monitoreo constante. “Estaba a diez minutos la psicóloga que estaba monitoreando el proceso de integración familiar de esos siete días; acude inmediatamente la niña la llama”, señaló la directora Cáceres.



“Ya le llaman papá y mamá” a los estadounidenses que querían adoptarlos, indicó.



Lo que realmente pasó en el apartamento con los niños

Aunque circularon videos en redes sociales en los que se aseguraba que el niño era víctima de abuso, la directora del ICBF explicó que, según las declaraciones recaudadas por la Fiscalía, “lo que se comenta es una situación familiar en la que estaba la niña almorzando, estaban los niños con una riña entre ellos, un tema de un juguete, situación familiar que lleva a que el papá le pida al niño a salir al balcón a respirar, ese es el contexto que más o menos coinciden los actores que definen qué pasa”.

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“En ese proceso de respiración él oye los gritos, pero no entiende muy bien lo que está diciendo la gente y es la niña mayor la que empieza a traducir los hechos”, agregó.

La funcionaria reveló que, además, algunos vecinos ingresaron al apartamento, “cosa que es entendible cuando uno ve la amenaza a un niño; no quiero desestimular la denuncia, es muy importante la reacción ciudadana. Sin embargo, lo que después ocurre en el escenario de redes y los gritos con prejuicios de personas que ni siquiera vieron la situación, comienzan a gritarle a la mamá de la niña, que al final la niña termina traduciendo a su papá y a su mamá, es lo que resulta bastante agresivo con los niños, lenguaje violento a la niña y le dicen que si es cómplice. Son las cosas que no deben ocurrir”.

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Enfatizó que ya en la etapa de investigación, “Medicina Legal nos confirma que no hubo violencia sexual, se produce este escenario en el corto tiempo que hemos dado respuesta y se descarta cualquier tipo de violencia sexual contra los tres niños”.

El informe oficial de la Fiscalía indicó que “todas las pruebas forenses, físicas, psicológicas; las entrevistas y demás peritajes realizados, y las actividades de policía judicial realizadas arrojaron que no ha habido abuso sexual ni violencia física. No existen elementos que indiquen una conducta delictiva”.

“Cuando los encontramos en el hospital (…) estaban bastante tranquilos frente a los hechos, coincidentes, jugando, el pediatra me da un parte preliminar de tranquilidad que después se va confirmando en el marco de la investigación y eso hace que podamos estar tranquilos, eso es lo más importante, no ocurrió el hecho”, manifestó por su parte la directora del ICBF.



“Es importante denunciar, pero no exponer casos de niños en redes sociales”

“Se desbordó un poco la ciudadanía, no en términos de la denuncia porque eso era muy importante, sino por lo que después en redes se dijo y mencionó sobre los niños”, dijo la doctora Cáceres.

Insistió en “no exponer casos de niños en restablecimiento de derechos en redes sociales porque siempre hay muchas verdades, hay varias lecciones que aprender en este escenario, pero no desestimar la denuncia ciudadana”.

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Asimismo, dijo que “una afectación en redes sobre violencia sexual, expuesta de esa manera mediática y con todo lo que se dijo por influencers y otra gente que empezó a calumniar incluso los procesos de adopciones, es necesario aclararla por el bienestar de los niños”.



¿Continuará el proceso de adopción?

“La familia está dispuesta a seguir el proceso y el centro de eso tiene que ver con una promesa que la mamá le ha hecho a la niña menor y es decirles ‘no van a estar solos, no los vamos a dejar solos’, y esa promesa de amor tiene que ser cumplida. Hay que acompañarla, hay que monitorearla”, reveló la directora del ICBF.

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