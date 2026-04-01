Gobernador de Cundinamarca confirma dos personas fallecidas por el incendio en vía Zipaquirá-Ubaté

Un grave accidente se registró durante la mañana de este miércoles 1 de abril, en plena Semana Santa, por la vía Zipaquirá-Ubaté. Un tractocamión habría presentado una falla mecánica por la altura del peaje Casablanca, del municipio de Cogua, y colisionó contra varios vehículos que resultaron envueltos en un incendio.



Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, confirmó en entrevista con Noticias Caracol que hay dos personas que fallecieron a raíz del accidente. A su vez, 19 viajeros resultaron heridos. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el tractocamión colisionó con seis vehículos, aproximadamente. El paso por el sector está completamente cerrado mientras se atiende la emergencia. " type="text/html" data-cms-ai="0">"Varios conductores han muerto incinerados", adelantó el mandatario.

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Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Cajicá, Zipaquirá y la Clínica de La Sabana. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca señaló que "se evidencian múltiples víctimas fatales", pero la cantidad exacta será determinada por Criminalística a medida que adelante labores en el punto,

Bomberos de Cogua lideran las maniobras de control y extinción del fuego en el sitio, mientras que reciben apoyo de unidades bomberiles provenientes de Zipaquirá. Equipos forenses adelantan la inspección y levantamiento de los cuerpos. Bomberos solicitó ayuda de Enel Codensa por una posible afectación del tendido eléctrico.



Primeros detalles sobre las causas del accidente

El gobernador escribió en sus redes sociales que este es un hecho que enluta. "La información preliminar da cuenta de que un vehículo que transportaba leche habría llegado al peaje sin frenos, colisionando con seis vehículos particulares y una motocicleta. Estos vehículos permanecerán sobre la vía mientras se adelantan las labores de rescate de las personas fallecidas", detalló el mandatario.

Recomendaciones a viajeros

Las autoridades recomiendan a los viajeros que se disponen a salir este miércoles de Semana Santa hacia municipios de Cundinamarca y Boyacá que tomen vías alternas para evadir este corredor vial, que está completamente cerrado. Quienes quieran llegar a Bogotá desde los municipios que son enlazados por esta vía de la sabana, señala Rey, deben tomar la vía Chocontá por la altura de la conectante de Ubaté. Si su destino es Chiquinquirá, debe dirigirse a la carretera Villapinzón-Tunja.



María Paula Rodríguez Rozo

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