Reportan explosión en la vía Zipaquirá-Ubaté por accidente: hay 19 heridos y varios fallecidos

Durante la mañana de este miércoles se reportó una explosión en la vía que conduce del municipio de Zipaquirá al de Ubaté (Cundinamarca), causando el cierre del corredor a la altura del peaje Casablanca, jurisdicción de Cogua. En videos compartidos en redes sociales se ve que varios vehículos resultaron en llamas y los testigos trataron de evacuar a las personas que estaban en los carros. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el hecho deja por el momento 19 heridos y dos fallecidos. También, más de cinco automotores incinerados.

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(Lea también: “Hay heridos y muertos”: impactantes imágenes y video de incendio en la vía Zipaquirá-Ubaté).

El cuerpo de bomberos de Cogua y Zipaquirá hace pocos minutos llegó al punto, según confirmó el capitán de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, quien informó en el más reciente reporte que están trasladando los heridos a centros asistenciales. Al parecer, la explosión se generó tras un accidente de tránsito de un tractocamión que transportaba leche, sin embargo, todo es materia de investigación.



Habla un testigo del accidente en vía Zipaquirá-Ubaté

Un televidente de Noticias Caracol, llamado Hollman Osma, indicó en conversación con el Ojo de la Noche lo siguiente: "Un accidente muy lamentable, una tractomula, al parecer, arrolló a varios vehículos, los vehículos están incinerados. La tractomula también está incinerada. Hay muchos heridos y muertos (...) Yo vi cuando la mula pasó el peaje, la explosión, y se volcó, y ahí detuvieron los buses que están adelante mío, y habían explosiones".



Osma agregó que por varios minutos no fue posible apagar la tractomula. "No sé si el señor logró lanzarse o si está dentro del carro porque la tractomula se está quemando en su totalidad en este momento, los otros vehículos ya quedaron incinerados. La Policía está haciendo lo humanamente posible porque es difícil el flujo de las ambulancias (...) Hay personas que quedaron irreconocibles", aseguró el testigo.



El Cuerpo de Bomberos, además, aseguró que en el punto se requiere ayuda de personal de Enel y Codensa porque "posiblemente tenemos una línea energizada que nos está impactando en uno de los vehículos".



¿Cuál es la hipótesis tras el accidente en vía Zipaquirá-Ubaté?

Por su parte, el gobernador Rey dijo en entrevista con Noticias Caracol que "están en plena investigación, atendiendo la emergencia tratando de evacuar heridos, pero la información que tiene policía de carreteras hasta el momento es que fue una falla mecánica, efectivamente, un tractocamión que quedó sin frenos y que colisionó con estos otros vehículos, arrastrándolos, y generando este gran accidente".

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Por su parte, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, confirmó que la emergencia se presentó antes de las seis de la mañana, y dijo que se está atendiendo con 11 ambulancias. "Estamos en una atención desde Zipaquirá, con los dos hospitales, atendiendo a los heridos, estamos esperando partes médicos de parte de los dos hospitales y muy atentos de que más se requiere. Lamentamos este incidente que se ha presentado".

Cabe resaltar que esta vía conecta con varios municipios de Cundinamarca como Nemocón y Tausa, además de facilitar el transporte hacia Chiquinquirá, en Boyacá, un destino religioso muy común durante la Semana Santa.

#LOÚLTIMO | A esta hora se reporta una explosión en la vía Zipaquirá-Ubaté. ¿Qué se sabe y qué dicen las autoridades? Le contamos.



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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

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