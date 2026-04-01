Lo que se sabe de explosión en vía Zipaquirá-Ubaté: Gobernador de Cundinamarca explica las causas

En horas de la mañana de este miércoles, 1 de abril de 2026, se reportó una fuerte explosión en el peaje Casablanca, en la vía Zipaquirá-Ubaté. Las imágenes captadas por testigos muestran al menos 11 vehículos envueltos en llamas, entre ellos una tractomula a un costado de la vía y múltiples camionetas que se encontraban en la fila para cruzar el peaje.



Organismos de socorro y autoridades locales hacen presencia en el sitio para controlar el incendio y verificar el estado de salud de los involucrados. Noticias Caracol habló con Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, quien señaló que "minutos antes de las 6 de la mañana tuvimos una colisión de un tractocamión con seis vehículos. Hasta el momento, tenemos un reporte por Bomberos de 19 heridos. Varios conductores han muerto incinerados".



¿Cuáles fueron las causas de la explosión en peaje en vía Zipaquirá-Ubaté?

El gobernador de Cundinamarca explicó que "la información que tiene Policía de carretera, hasta el momento, es una falla mecánica. Fue un tractocamión que se quedó sin frenos y colisionó con estos otros vehículos arrastrándolos y generando este gran accidente". De otro lado, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol habló con Fabián Mauricio Rojas, alcalde de Zipaquirá. El mandatario dijo que "se está atendiendo la emergencia con 11 ambulancias. Desde Zipaquirá estamos atendiendo con dos hospitales. Estamos esperando partes médicos por parte de los dos hospitales y atentos a todo lo que se requiera".

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El alcalde de Zipaquirá informó que, aunque el accidente ocurrió en jurisdicción del municipio de Cogua, su administración ha estado al frente de la atención médica. Testigos presenciales, como Hollman Osma, un conductor que se encontraba a pocos metros del lugar, describieron escenas desgarradoras. "Yo vi cuando la mula pasó el peaje, la explosión y se volcó... empezó a haber explosiones fuertes, ya los vehículos quemándose, no se podía hacer absolutamente nada", relató el testigo, quien también mencionó haber visto a personas "irreconocibles" en el pavimento tras el impacto.

"No sé si el señor (conductor de la tractomula) logró lanzarse o si está dentro del carro porque la tractomula se está quemando en su totalidad en este momento, los otros vehículos ya quedaron incinerados. La Policía está haciendo lo humanamente posible porque es difícil el flujo de las ambulancias (...) Hay personas que quedaron irreconocibles", agregó el testigo.



El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó en Noticias Caracol que, hasta el momento, hay dos personas muertas tras la grave explosión. Debido a la gravedad de los hechos y a las labores de los cuerpos de bomberos de Zipaquirá, Cogua y Cajicá, el corredor vial permanece totalmente cerrado. El Alcalde de Zipaquirá sugirió a los viajeros utilizar "la vía paralela del municipio de Cogua" como ruta alterna mientras se habilita el paso nacional. Las autoridades continúan en la zona realizando las labores de identificación de las víctimas y la remoción de los ocho vehículos involucrados, varios de los cuales quedaron totalmente incinerados.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL