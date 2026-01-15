Grave accidente en av. 68 de Bogotá: persona muere tras choque entre carros, volqueta y motocicleta

Se presentó un grave accidente sobre la avenida 68 con Calle 72, en Bogotá. Tres automóviles, una volqueta y una motocicleta colisionaron causando la muerte de una de las personas involucradas. El fuerte choque causó que se cerrara la vía mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la investigaciones correspondientes, lo cual causó alto tráfico en la zona.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una imagen compartida por las autoridades se ve que uno de los automóviles, color gris, resultó fuertemente impactado. Asimismo, otro quedó volcado sobre la vía, atrás de la volqueta. Por el momento no se conocen las causas del siniestro múltiple, ocurrido sobre las tres de la tarde de este miércoles; sin embargo, las autoridades continúan en la zona.

Aproximadamente media hora después, las autoridades confirmaron que el corredor fue nuevamente habilitado.



Noticia en desarrollo...