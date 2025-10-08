Aeropuerto El Dorado reducirá capacidad por trabajo en pista y prevén demoras: ¿cuándo y por qué?

Debido a las labores de calibración de las pistas del aeropuerto Internacional El Dorado, que presta sus servicios a Bogotá, la Aeronáutica Civil informó a los pasajeros y tripulaciones que la capacidad operativa de la terminal se reducirá a la mitad durante ciertas franjas horarias de algunos domingos de octubre y noviembre.

De acuerdo con la Aerocivil, las acciones están orientadas a garantizar una navegación aérea precisa y segura, en línea con los más altos estándares operacionales. En un comunicado, el organismo señaló que reitera excusas por las posibles incomodidades que puedan surgir en los itinerarios establecidos.

Estas obras en la pista, señaló Aerocivil, son fundamentales para preservar la seguridad y eficiencia del servicio aéreo. “Preservar la vida y garantizar la seguridad operacional son principios esenciales e innegociables. Por esta razón, las acciones que se están adelantando tienen como objetivo asegurar la continuidad de la operación aérea sin contratiempos futuros”, informaron.



La entidad también explicó que este mantenimiento es clave para que el servicio no se vea afectado durante la temporada de fin de año, la cual históricamente representa el mayor flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

De esta manera, estas labores implican el cierre temporal de una de las pistas, mientras la otra opera con total normalidad, permitiendo

mantener la conectividad del país. “Invitamos a los pasajeros a verificar con antelación el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas, estar atentos a las comunicaciones oficiales y a los canales de información”, señalaron.



¿Cuándo habrá demoras en El Dorado por calibración de pistas?

Domingo 19 de octubre Pista Norte (14L) 7 a. m. – 2:00 p.m.

Domingo, 26 de octubre Pista Norte (14L) 6 a. m. – 10:00 a.m.

Domingo, 2 de noviembre Pista Sur (14R) 7 a. m. – 2:00 p.m.

Domingo, 9 de noviembre Pista Sur (14R) 6 a. m. – 10:00 a.m.



