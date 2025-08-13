Grave accidente en norte de Bogotá: un motociclista muerto tras choque múltiple con rutas escolares

La Secretaría de Movilidad informó que en la mañana de este miércoles 13 de agosto se presentó un choque múltiple que involucró dos buses escolares, bus de SITP, volqueta, automóvil y dos motociclistas, en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente.

De manera preliminar, se hablaba de dos personas muertas; sin embargo, las autoridades confirmaron que uno de los motociclistas fue el que murió. Por el momento, se desconoce el estado de salud de los otros afectados. No obstante, no se reportan menores de edad lesionados.

El siniestro vial fue informado hacia las 8:20 de la mañana. "Unidades de Transito Bogotá en el punto, grupo de criminalística en desplazamiento", indicó Bogotá Tránsito. Las autoridades acordonaron la zona mientras se hacen las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, por ahora las causas del choque múltiple son desconocidas.

A los conductores se les aconseja tomar la calle 183 y/o calle 153 mientras se atiende la contingencia. En videos publicados en redes sociales se ve que los vehículos quedaron detenidos en distintas direcciones, por lo que hay bloqueo completo de la vía. El motociclista fallecidos, al parecer, quedó tendido en el asfalto debajo de una volqueta azul.

Noticia en desarrollo...