¿Habrá clases en colegios públicos de Bogotá el 8 de mayo? Pilas a los cierres viales y desvíos

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que el próximo viernes 8 de mayo de 2026 se realizará una jornada especial de reconocimiento para docentes, directivos y personal administrativo del Distrito, razón por la cual no habrá clases normales en varios colegios públicos de la ciudad.

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La medida fue oficializada mediante la Circular 003 de 2026, expedida el 30 de abril por la entidad distrital. Allí se establece que las y los servidores de la educación tendrán jornada laboral especial para asistir a una celebración programada entre las 12:00 del mediodía y las 7:00 de la noche en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La actividad hace parte del Plan de Estímulos e Incentivos 2026 y busca reconocer la labor de más de 36.000 trabajadores vinculados al sistema educativo distrital, entre docentes, coordinadores, rectores y personal administrativo. Por lo tanto, varias instituciones educativas públicas de la capital modificarán sus actividades académicas durante ese día para facilitar la participación de docentes y directivos en el evento.



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¿Por qué no habrá clases normales en algunos colegios públicos de Bogotá?

La Secretaría de Educación indicó que el permiso aplica para docentes, directivos docentes y servidores administrativos de colegios oficiales, direcciones locales y dependencias del nivel central. Además, pidió a subsecretarios, directores locales y jefes de oficina coordinar medidas para garantizar la continuidad del servicio mientras se desarrolla la jornada de reconocimiento.



El evento contará con actividades culturales, recreativas y espacios de integración dirigidos exclusivamente a los funcionarios del sector educativo. Para asistir, los participantes debían confirmar previamente su inscripción mediante un formulario habilitado por la entidad. "Se otorgará la jornada laboral a docentes, directivos docentes y servidores administrativos de las instituciones educativas, direcciones locales y nivel central, con el fin de facilitar su desplazamiento y participación en el evento", se lee en el comunicado.

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Entre las recomendaciones entregadas por el Distrito se encuentra asistir con ropa cómoda, llevar abrigo por las condiciones climáticas de Bogotá y evitar el uso de vehículo particular debido a la limitada capacidad de parqueaderos en la zona del evento.



Cierres viales en Bogotá por celebración de docentes el 8 de mayo

Debido al desarrollo de la actividad, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó varios cierres y desvíos en inmediaciones del parque Simón Bolívar. Según informó la entidad, las restricciones comenzarán desde las 11:00 de la noche del jueves 7 de mayo y se extenderán hasta las 3:00 de la madrugada del sábado 9 de mayo. Los cierres autorizados son:



Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60.

Ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60.

Las autoridades también definieron rutas alternas para conductores que transiten por el sector. Quienes circulen en sentido occidente-oriente por la calle 63 deberán tomar la avenida carrera 68 hacia el sur y luego conectar con la avenida calle 26 al oriente. En el caso de los vehículos que se movilicen de norte a sur por la avenida carrera 68 y busquen incorporarse hacia la calle 63 al oriente, deberán continuar hacia el sur por la misma carrera y posteriormente tomar la calle 26.

Por otra parte, los usuarios que transiten de sur a norte por la carrera 68 y quieran dirigirse hacia el oriente por la calle 63 deberán desviar por la avenida calle 53. La Secretaría de Movilidad recomendó utilizar TransMilenio, Sitp, bicicleta o desplazamientos a pie para llegar a la zona del evento y reducir afectaciones de tráfico.



¿Por qué se celebra el Día del Maestro en Colombia?

La jornada organizada por la Secretaría de Educación se realiza en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, fecha que en Colombia se celebra cada 15 de mayo. Esta conmemoración tiene origen en el Decreto 996 de 1951, expedido por la Presidencia de la República, mediante el cual se declaró oficialmente esa fecha como el Día del Educador en el país.

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La decisión se tomó luego de que el papa Pío XII proclamara el 15 de mayo de 1950 a San Juan Bautista de La Salle como patrono universal de los educadores. El religioso francés fue reconocido por su trabajo en la formación de maestros y por impulsar modelos de enseñanza dirigidos a niños y jóvenes. Desde entonces, cada año las instituciones educativas del país realizan actividades de reconocimiento para destacar el trabajo de quienes se desempeñan como docentes y formadores.

El Día del Maestro en Colombia también busca resaltar el papel de los educadores en la formación académica y social de niñas, niños y adolescentes, así como los retos que enfrentan en medio de cambios tecnológicos, pedagógicos y sociales. En la circular enviada a rectores, docentes y funcionarios, la entidad señaló que las y los trabajadores de la educación han demostrado que la enseñanza "va más allá de la transmisión de conocimientos".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co