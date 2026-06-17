Joven de 16 años fue presuntamente asesinado en Bogotá por robarle la gorra cuando salía del colegio

Manuel Santiago Rueda, un adolescente de tan solo 16 años, es la nueva víctima de un hecho de inseguridad ocurrido en el norte de Bogotá. Su caso ha causado conmoción porque todo habría iniciado en un intento de robarle su gorra.



La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el menor estaba saliendo de clases, en la localidad de Suba, cuando fue interceptado por dos personas que pretendían, presuntamente, hurtarle este accesorio. En ese intento, estos sujetos lesionaron al joven con un arma cortopunzante. Según la institución, fue trasladado rudo por la altura de la espalda.

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El menor fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, el joven falleció por la gravedad de sus heridas.



La madre del menor habló con CityTV y contó los sueños de este joven que perdió la vida a raíz de la inseguridad. Y es que Manuel soñaba con ser un deportista, ya que practicaba BMX. La progenitora también reveló que el adolescente fue abordado por estos presuntos ladrones frente a su colegio.

La familia pide que haya justicia en el caso después que estas dos personas le causaran la muerte al menor, cegándole también la vida a un joven soñador.



Según el portal estadístico de la Policía Nacional, desde el 1 de enero hasta el 11 de junio de 2026 se han registrado 476 homicidios. Sin embargo, hay una variación negativa del 9,16 %, pues en la misma temporada del 2025 ya había registro de 524 asesinatos ocurridos en la capital.



Por otro lado, el sistema tiene registro de 49.209 casos de hurto a personas en lo corrido de 2026. La cifra presenta una disminución del 15.24 % a comparación del año pasado, que ya registraba 58.055 casos para esta misma época.

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María Paula Rodríguez Rozo

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