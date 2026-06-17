Joven colombiana que acababa de llegar a México murió a manos de sicarios junto a su novio

Alba Lucía Castañeda era una joven colombiana de 19 años que había viajado a México por invitación de un hombre que había conocido meses atrás y que fue quien la invitó a visitar el país. Hace unos días perdió la vida a manos de sicarios.

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José Castañeda, padre de la mujer asesinada, expresó en redes sociales que debía “reunir 20 millones de pesos para repatriar mi hija de allá a acá. Yo no la puedo dejar allá. Ahorita, la prioridad mía es traer mi hija de allá de México. No esperaba eso, no quería que pasara, ningún padre de familia desea que les pase esto a sus hijos, me pasó a mí, me toca asumirlo y bregar cómo traigo esa niña de allá”. (Lea también: Se conoce condena contra mujer en Cartagena que le quitó la vida a su hijo de 14 meses)



“En un semáforo les llegaron dos motos por los lados”

El papá de Alba Castañeda habló con el medio Alerta Bogotá y allí narró cómo se produjo la muerte de su hija.

Según su relato, la joven conoció a un hombre, también colombiano, “que tenía supuestamente mucho dinero. Ya se habían conocido mucho antes” y le ofreció llevarla a México “de vacaciones y que conociera por allá”.



“Ella me dijo que él la estaba tratando bien y que le iba a ayudar mucho”, agregó, señalando que Alba “me dijo que iba a México a ver si (él) le podía poner un negocio. Yo creo que la persona sí la quería ayudar de buena forma, lo que pasa es que uno no sabe los enredos que tenga la otra persona, porque nadie tiene millones gratis, ni nadie viaja de un país a otro con frecuencia. La verdad no sé a fondo la situación de ese señor”.



“Yo le dije a ella que no se fuera, yo tenía que viajar a Yacopí el sábado, el 6 de junio, y ese mismo sábado llegó una moto al apartamento donde estaban la mamá y ella, y le entregó un sobre con dólares, eso era como 4 millones, era para el pasaje”, dijo don José, quien seguía con recelo esa relación de la que su hija le habló hace más de un mes: “Que tenía mucha plata. Yo personalmente soy muy desconfiado, yo le dije a ella que mucho cuidado, que una persona de la noche a la mañana no le sale con tanto dinero y nadie va a dar dinero gratis”.

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Sobre la forma como murió, el padre de la colombiana contó que llevaba apenas dos días en México cuando encontró la muerte.

Reveló que en el último video que recibió de ella “me muestra que ya está en México y me dice ‘papi, estoy viendo televisión’”.

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Luego, “a las 11:30 de la noche, en un semáforo fue cuando ellos iban a coger el carro, no sé qué iban a hacer por allá, de pronto a comer algo o a pasear un rato en el carro, les llegaron dos motos por los lados y les dispararon. Esa noticia no la sé ese mismo día”, relató el padre de la víctima.

“Yo preocupado empecé a enviar audios, empecé a escribirle, ella ya no me contestaba, ya me la habían matado, pero yo no sabía. El viernes una amiga me escribe y me dice ‘la mataron’, y me manda la foto”, comentó.

Al ver las imágenes reconoció a su hija, a quien describió como “un ángel, un amor, mi bastón, lo más hermoso que yo tenía en este momento en esta tierra y me lo arrebataron”.



Repatriación de colombiana desde México

Al respecto, el hombre de 56 años dijo que tras hablar con el consulado de Colombia en ese país, le manifestaron que “ya me están ayudando allá”. Él, por su parte, está haciendo los trámites en Bogotá para poder darle el último adiós a su hija.

“Me quitaron el tesoro más hermoso que yo tenía, que era mi hija”, aseguró.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL