Habla abogado de estadounidense señalado falsamente de abuso contra un niño en Bogotá

La defensa de Grant Gail, el ciudadano estadounidense que fue acusado falsamente de abuso sexual infantil, anunció que va a interponer denuncias en contra de las personas que lo señalaron de cometer este tipo de acto delictivo. Fabio Humar, abogado del ciudadano extranjero, habló con Noticias Caracol sobre qué vendrá para este caso.



"Este señor es una víctima": abogado de estadounidense acusado por abuso en Bogotá

“A penas empezaron a circular los hechos y él fue conducido a la Fiscalía, yo tomé contacto con mi cliente, quien buscó mi ayuda y la ayuda de mi equipo de abogados e investigadores. De inmediato nos dimos cuenta de que se trataba de un falso señalamiento. Aquí no cabe ninguna otra expresión distinta a que este señor es una víctima absoluta y completa, él, su familia y los menores, de un falso señalamiento por parte de vecinos que estamos identificando, que vamos a judicializar”, mencionó el abogado.

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El defensor aseguró que cuando conoció la noticia “supe que ahí había algo que no podía ser cierto y es que la máxima de la experiencia indica que usted a plena luz del día, un domingo cuando la gente está saliendo a la calle disfrutando de un día soleado, usted no saca un niño a un balcón a abusar sexualmente de él. El sentido común y la lógica indican que así no se comporta una persona que quiere cometer un delito”.

En el video publicado por una ciudadana, quien gritaba que el ciudadano extranjero estaba abusando del menor, se ve cuando él y el niño ingresaron de nuevo al apartamento en donde se estaban hospedando. Según el abogado, al niño “lo habían sacado a la terraza para apaciguarle una rabieta que estaba teniendo. Ese es un apartamento Airbnb, relativamente pequeño, y del lado interno del apartamento, lo que sería la sala, estaba la esposa de mi cliente, junto con otros dos hijos, entre ellos una menor de 15 años de edad, o sea una persona que ya es plenamente consciente”.



Los testimonios de los testigos, dijo el representante legal, fueron recogidos por la Fiscalía “y todos los testimonios, de manera unánime e inequívoca, dicen que jamás hubo ni siquiera una agresión física, mucho menos sexual, en contra del menor”.



"Intentaron llevarse al menor"

Humar denunció que unos ciudadanos “ingresaron al apartamento e intentaron llevarse al menor. Estamos pidiendo copia de esos videos para judicializar a esas personas por secuestro en contra del menor de edad. Esto es una locura, él (Grant Gail) no habla español. Afortunadamente la Policía llegó rápido y evitó lo que pudo terminar en un linchamiento. Donde la Policía no llegue rápido, a ese señor lo linchan”.



Sobre cómo los ciudadanos entraron al apartamento, el abogado señaló que “lograron subir y como que empujaron la puerta. Fue una cosa muy violenta, muy agresiva. Estamos pidiendo esos videos. Fue de tal dimensión que tuvo que llegar una tanqueta de la Policía”.

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Cuando las autoridades llegaron al sitio, narró el defensor, “lograron repeler el ingreso de esas personas. Afortunadamente llegó la policía, sino esto hubiera podido tomar dimensiones de catástrofe. Es decir, aquí hubiera podido haber muertos”.

En cuanto a la reacción de la esposa del estadounidense y los menores que los acompañaban, el abogado dijo que “los niños estaban muy atemorizados porque no entendían qué pasaba. La esposa, que tampoco habla español, estaba atemorizada. Ellos no lograban dimensionar lo que había sucedido. A él lo sacaron de allá con el rostro cubierto, como corresponde en este tipo de eventos, y la gente comenzó a empujar en vehículo en el que iban, como con una clara intención de linchamiento y a las pocas horas se probó científicamente que todo fue falso”.



Autoridades concluyeron que "no hubo abuso": abogado de estadounidense

Medicina Legal, dijo Humar, “hizo un examen comprensivo de la salud de los menores. Ahí participó un médico legista, un psicólogo forense, un psiquiatra, un trabajador social, un especialista en temas de abuso. Fue un conjunto de profesiones y profesionales que evalúan la salud y el estado de los menores y concluyeron unánimemente que no hubo señales de abuso ni físico ni mucho menos sexual”.

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Frente a la persona que grabó el video, acusando al extranjero, el abogado dijo que “vamos a ir detrás de esa señora, vamos a identificarla y la vamos a denunciar penalmente y civilmente y va a tener que pagar con su patrimonio. Estamos recopilando los videos; vamos a iniciar las labores de vecindario, vamos a iniciar la identificación, vamos a valernos de las cámaras del lugar en donde se estaban quedando, vamos a ver si estas personas fueron entrevistadas por la Policía. Esto está empezando y no vamos a descansar hasta que nosotros veamos ligeramente reparado el daño que se le causó a mi cliente”.

Finalmente, Humar señaló que la pareja de extranjeros vino a Colombia para realizar un proceso de adopción: “El procedimiento de adopción en Colombia es de lo más exigentes del mundo. Es un modelo que se copia en otros países. Aquí le pareció gracioso a la comunidad hacer esto”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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