Menor fue aprehendido por la Policía en Bogotá durante la recuperación de una camioneta robada

Las autoridades en Bogotá informaron sobre la aprehensión de un menor de edad, quien habría estado involucrado en el hurto de la camioneta de alta gama, perteneciente a una ciudadana, en en barrio San Nicolás, localidad de Suba. De acuerdo con la Policía Metropolitana, el joven tiene 15 años.



Noticias Caracol tuvo acceso al informe oficial, el cual indicó que “los hechos se registraron mientras la patrulla de vigilancia realizaba labores de patrullaje y fue alertada por las voces de auxilio de la ciudadanía. De manera inmediata, observaron a varias personas que mediante la modalidad de atraco hurtaron un vehículo. Al notar la presencia policial, emprendieron la huida, por lo cual se inició un seguimiento que terminó cuadras más adelante con la interceptación del automotor”.

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En un video de cámaras de seguridad se ve el momento cuando los ladrones se subieron a la camioneta, pero en ese momento justo iba pasando una patrulla motorizada de la Policía y comenzó la persecución.

En dicho procedimiento, dijo la Policía de Bogotá, fue aprehendido el adolescente y se recuperó el vehículo que él y otras personas se habrían robado. La camioneta fue devuelta a la propietaria y el menor de edad puesto a disposición de las autoridades competentes.



Cifra de carros recuperados en Bogotá

En lo corrido del año 2026, según datos de la Policía Nacional, en Bogotá se han logrado recuperar 490 vehículos, dijo la institución, “reflejando una reducción del 16% en el hurto de automotores (232 casos menos en comparación con el mismo periodo de 2025)”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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