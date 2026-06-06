Medicina Legal confirmó la identidad de los tres cuerpos hallados incinerados entre Soacha y Bogotá

El hallazgo de tres cuerpos con evidentes signos de violencia en una zona limítrofe entre Soacha y Bogotá continúa generando conmoción entre las autoridades y la comunidad. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identidad de las víctimas encontradas sin vida en una vía terciaria de la vereda Fusungá, en jurisdicción de Soacha.



De acuerdo con la información oficial, los cuerpos corresponden a Ricardo Elías Pabón Garcés, Eduardo Góngora Morelo y Luis Lima Gutiérrez. Los tres cadáveres fueron hallados en una zona boscosa ubicada en los límites entre el municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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El caso salió a la luz el pasado 4 de junio, cuando un ciudadano reportó a las autoridades la presencia de los cuerpos en el sector conocido como El Cielo, una zona rural de la vereda Fusungá. La escena encontrada por los investigadores evidenciaba un alto nivel de violencia.

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En su momento, el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó el hallazgo y entregó los primeros detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

"El día de hoy en zona rural del municipio de Soacha, vereda Fusungá, se hallaron tres cuerpos sin vida. Estos cuerpos presentaban señales de tortura y estaban parcialmente incinerados. Se realizaron las labores de policía judicial, acta de inspección al lugar de los hechos y, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se están adelantando los actos urgentes", señaló el oficial.



Tras el descubrimiento, unidades de Policía Judicial y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del lugar con el objetivo de recolectar elementos materiales probatorios que permitan establecer qué ocurrió y quiénes serían los responsables del triple homicidio.



Las autoridades han mantenido bajo reserva varios aspectos de la investigación mientras avanzan las diligencias para esclarecer los hechos. Sin embargo, se conoció que el hallazgo se produjo a aproximadamente 40 o 50 minutos del casco urbano de Soacha, en una zona cercana a los límites con la localidad de Ciudad Bolívar.

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De acuerdo con información divulgada por Citytv, dentro de las indagaciones que adelantan los organismos judiciales se analiza la posible participación de algunos vehículos en los hechos. No obstante, hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre esta línea investigativa ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

Mientras avanzan las pesquisas, los investigadores continúan recopilando información a través de cámaras de seguridad ubicadas tanto en Soacha como en Bogotá. El objetivo es reconstruir los movimientos previos al hallazgo y determinar cómo llegaron las víctimas hasta el lugar donde fueron encontradas.

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La identificación de los tres hombres representa un avance importante dentro del proceso investigativo, pues permitirá a las autoridades profundizar en la reconstrucción de sus actividades recientes, así como en los posibles móviles detrás del crimen.

Por ahora, el caso sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), organismos encargados de establecer las circunstancias que rodearon este hecho violento.

Según fuentes de la SIJIN, una de las hipótesis que se analiza apunta a un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales que tendrían presencia en sectores de Bogotá y Soacha.

Esta línea de investigación estaría relacionada con disputas por el control territorial en zonas conocidas por la existencia de fronteras invisibles.

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Sin embargo, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre las causas del triple homicidio y continúan recolectando pruebas para determinar si esta hipótesis tiene sustento dentro del proceso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co