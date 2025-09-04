Publicidad

BOGOTÁ / Hay más de 1 millón de morosos en impuestos predial y de vehículo en Bogotá: lanzan advertencia

Hay más de 1 millón de morosos en impuestos predial y de vehículo en Bogotá: lanzan advertencia

Los plazos para el pago de estos impuestos vencieron el 11 de julio (predial) y el 25 de julio (vehículos), por lo que desde agosto empezó a correr el interés por mora.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 04, 2025 12:19 p. m.
Hay más de 1 millón de morosos en impuestos predial y de vehículo en Bogotá
Getty Images