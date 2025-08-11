Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / "Hay que luchar por evitar odios": Julio César Turbay Quintero, tío de Miguel Uribe, en velación

"Hay que luchar por evitar odios": Julio César Turbay Quintero, tío de Miguel Uribe, en velación

El exsenador, tío de Miguel Uribe e hijo del expresidente Julio César Turbay Ayala, hizo un llamado a dejar de lado "los discursos incendiarios" y "la convocatoria a la confrontación". La velación se adelanta en el Congreso.

Por: William Moreno Hernández
|
Actualizado: agosto 11, 2025 06:21 p. m.

Colombia despertó este lunes con la noticia de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida durante la madrugada luego de 64 días en estado crítico por las graves heridas que sufrió en un atentado perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá. Antes de que la clínica lo confirmara, fue su esposa, María Claudia Tarazona, quien llevó la triste noticia al país en un emotivo mensaje en redes sociales en el que se despidió de él, agradeció por los años compartidos y prometió cuidar de sus hijos.

Uribe Turbay será velado desde la tarde de este lunes en el Capitolio Nacional, en el mismo salón donde se hicieron las honras fúnebres de sus abuelos maternos. El féretro permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio desde las 4 p.m. hasta el mediodía de este miércoles cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias. "El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación", señalaron las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes en un comunicado. El velatorio de este lunes será solo para familiares y amigos, y al público se abrirá el martes en la mañana, agregó la información.

Uno de los asistentes al Congreso fue el exsenador Julio César Turbay Quintero, tío de Miguel e hijo del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien en un pronunciamiento a medios de comunicación afirmó: "Mucho dolor, mucha tristeza. Y pensando que hay que luchar porque evitemos los odios y luchemos por la paz y el entendimiento. Y dejemos a un lado los discursos incendiarios dejemos a un lado la convocatoria a la confrontación".

La misa será oficiada este miércoles por el cardenal primado de Colombia y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

El presidente, Gustavo Petro, lamentó la muerte de Uribe Turbay, quien fue uno de los más severos críticos de su Gobierno, pero no ha declarado días de duelo como sí lo hicieron varios alcaldes del país en sus ciudades. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo que dijo espera sean "de reflexión y unidad" para la capital y el país, y lo mismo hicieron los de otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

