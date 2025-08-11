El día del atentado, Miguel Uribe llegó a Fontibón “muy contento”, recordó edil que lo acompañó

El edil Víctor Mosquera fue uno de los que acompañó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a la localidad de Fontibón el pasado 7 de junio de 2025, donde el político fue víctima de un atentado que finalmente le costó la vida.

El congresista aspiraba a ser elegido por su partido, el Centro Democrático, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026, pero tras dos meses de estar hospitalizado en la Fundación Santa Fe, se desvaneció la esperanza para quienes ansiaban verlo salir avante del ataque, por el que ya han sido detenidas seis personas, entre ellas el menor de edad que le disparó y que, antes del magnicidio, aceptó cargos. (Lea también: El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida")



“Era un hombre que le gustaba escuchar”

Víctor Mosquera le contó a Noticias Caracol en vivo que “antes del evento (en Modelia) nos comunicamos dos semanas atrás, donde él me manifestaba que iba a estar en Bogotá y que quería que yo organizara un recorrido por la zona de Fontibón, que pudiéramos hablar con los comerciantes, manifestarles sus propuestas y poder estar con la gente”.

“El día de los hechos él llegó muy contento y estaba muy feliz. Me dijo ‘listo, Víctor, vamos a iniciar. Dime por dónde iniciamos’. Iniciamos el recorrido con mucha gente recibiéndolo con amor y con mucho agrado en sus locales comerciales”, relató.

Mosquera sostuvo que el precandidato “era un hombre alegre, un hombre que su forma de hacer política precisamente era salir a la calle, hablar con la gente, nunca reusaba un debate con la gente, así se encontrara con gente opositora y lo insultaran o le manifestaran improperios. Él siempre estaba ahí de manera firme para debatir con ideas, sin insultos, con propuestas, y recuerdo precisamente que eso que lo caracterizaba él fue lo que hizo ese día en esa zona de Modelia, donde caminábamos por muchos negocios del sector, lo recibían con mucho cariño, se tomaban fotos, conversaban con él sobre las problemáticas de seguridad, las económicas que tienen las empresas. Pero en una de esas hubo personas que lo criticaban; sin embargo, él se tomó el tiempo en ese momento de decirle ‘venga, debata conmigo, no me insulte. Esto es lo que yo pienso por esto y por esto’”.

“Era un hombre que le gustaba escuchar, era un hombre que no le huía a ningún debate público, daba la cara y enfrentaba todo lo que tenía en su camino”, agregó.

El sábado 7 de junio en la tarde, “cuando íbamos llegando ya al sitio donde estaba la aglomeración de amigos esperándolo, él solo me dijo ‘Víctor, muy bien, muy buena reunión. Abro la reunión tú y sigo yo’. Recuerdo que esas fueron sus palabras de alegría por la reunión, saludando a muchos amigos que le iba presentando por el camino, pero estaba muy contento. Me decía que todo estaba muy bien, que iba a ser presidente, y esas son las últimas impresiones que tengo de Miguel”, expresó.



“Hoy Colombia llora, hoy Colombia sufre”

El edil Mosquera admitió que tenía “el corazón destrozado. Todos estos días, estos meses llenos de esperanza. Hoy Miguel se ha ido y de verdad que lo lamentamos mucho, sobre todo lamentamos mucho el dolor que significa para su familia este momento y para millones de colombianos que en él veían una esperanza para nuestro país. Con el corazón roto, pero también lleno de esperanzas por seguir ese legado de Miguel Uribe Turbay”.

Ahora, hace un llamado para que, “de manera contundente, de manera rápida, se pueda conocer precisamente quiénes fueron los autores intelectuales de este magnicidio. Es un hecho que enluta a toda Colombia, independientemente del color político. Yo creo que hoy Colombia llora, hoy Colombia sufre, hoy Colombia ve amenazada su democracia, la libertad, y es algo que tenemos que salir a rechazar todos de manera categórica y vehemente, y todos tenemos que reflexionar sobre lo que acaba de pasar”.

Mosquera recalca que la partida del senador “deja un dolor muy grande, una sensación de impotencia, una sensación de frustración, una tristeza en sentir que nos hemos quedado estancados, que no hemos podido avanzar y por algo que Miguel siempre nos decía y luchaba ‘tenemos que seguir trabajando en política porque tenemos que darle una nueva esperanza a nuestro país, tenemos que seguir haciendo la tarea porque voy a llegar a la Presidencia y vamos a hacer un gran trabajo’. Ese era el mensaje de Miguel y el mensaje hoy es seguir su legado, trabajar y seguir trabajando para que Colombia realmente se recupere, no de este, sino del lamentable estado en el que se encuentra”.

