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Hombre atacó a un policía de una CAI de Bogotá con arma cortopunzante: esto se sabe de su estado

El atacante fue neutralizado por el uniformado, según detalló el comandante de la Policía Metropolitana.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Ataque a Policía
Imágenes del ataque
Noticias Caracol

Un policía fue atacado en Bogotá por un hombre que llegó con arma cortopunzante sin mediar palabra. El hecho fue confirmado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), quien dio detalles sobre el caso y el estado de salud del uniformado que pudo responder a la agresión. En redes sociales circula un video grabado por cámaras de seguridad, que captaron el momento exacto en el que llegó el señalado atacante.

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La agresión ocurrió a plena luz del día en el CAI Galán, de la localidad de Puente Aranda, este 19 de agosto. El uniformado se encontraba cumpliendo sus funciones cuando el ciudadano ingresó y, sin mediar palabra, puso lo que parece ser un arma cortopunzante en su cuello. El policía reaccionó y actuó en defensa propia al ver que el ciudadano volvió a arremeter contra él. “En el uso de la legítima defensa, este uniformado habría usado su arma de dotación, neutralizando al agresor”, explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog. En el video se observa que una transeúnte evidenció la pelea y salió corriendo antes de que los dos involucrados pasaran a forcejear fuera del puesto de la Policía.

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De acuerdo con el comandante, el oficial fue lesionado en varias ocasiones. Por esa razón, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica tras el episodio. El general Cristancho señaló que desde la Policía se iniciará la respectiva investigación para establecer los hechos. Noticias Caracol conoció que el uniformado se encuentra fuera de peligro y sigue bajo supervisión médica. Al parecer, tiene heridas leves.

María Paula Rodríguez Rozo
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