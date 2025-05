Imágenes de bloqueos en Transmilenio por paro nacional en Bogotá: estas son las estaciones cerradas

Caos en la movilidad se vive este miércoles 28 de mayo en Bogotá por cuenta del paro nacional convocado para apoyar la consulta popular y la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este paro, que durará 48 horas, ha hecho que miles de ciudadanos que transitan por TransMilenio vean afectada su movilidad.

La empresa de transporte informó que, hasta el momento, hay tres troncales sin servicio. Estas troncales son la troncal Autopista Sur, Troncal 80 y la Troncal Américas.

Un total de 14 estaciones están cerradas por cuenta de las manifestaciones que se adelantan en la capital de Colombia.

Estaciones de TransMilenio cerradas por marchas

Según TransMilenio, las estaciones que se encuentran cerradas son: Portal 80, Quirigua, Carrera 90, San Mateo, Terrero, León XIII, La Despensa, Bosa, Portal Américas, Biblioteca Tintal, Tv. 86, Banderas, Mandalay y Av. Américas - Av. Boyacá.

"Por manifestación ajena a la operación en el sector, la flota troncal realiza retornos en las estaciones Banderas y Transversal 86. Se suspende temporalmente el servicio en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal", informó TransMilenio.

Indicó también que, "por manifestación ajena a la operación frente al Portal 80, la flota troncal no tiene paso y activa retornos desde la avenida Ciudad de Cali. Las estaciones Quirigua y Carrera 90 dejan de operar temporalmente".

Sobre las 7:55 de la mañana, TM informó que la Troncal Suba se reabrió luego de presentarse afectaciones por las marchas. Las estaciones que estuvieron cerradas fueron Portal Suba, La Campiña, Suba Tv. 91 y 21 Ángeles.

Además de las estaciones de TransMilenio cerradas, las autoridades de Movilidad informaron sobre afectaciones en algunas zonas de la ciudad: Av. Centenario con carrera 89 sentido occidente - oriente (Ruta alterna: Calle 80), Av. Suba con carrera 98B, sentido occidente - oriente (Ruta alterna: Calle 139), autopista Sur con calle 63 Sur y Av. Cali con Av. Villavicencio sentido sur - norte.

En la carrera décima también hay afectación en la movilidad por cuenta de las manifestaciones a favor de la reforma laboral y la consulta popular del Gobierno Nacional.

¿En qué va la reforma laboral?

En la Comisión Cuarta del Senado de la República se aprobaron 75 artículos de la reforma laboral presentada por el Gobierno nacional. El proyecto está acelerando en el Congreso por las pocas semanas que tiene para poderse aprobar.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió de nuevo a la consulta popular hundida por el Senado de la República y dijo que dicho proyecto "no se leyó". Agregó que "el artículo 125 La Ley Quinta de 1992 dice que se debe leer todo lo que se vota, entonces a mí me pueden dar un papel diciendo votamos esto, pero no se leyó con anterioridad a la votación".

Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le contestó a Benedetti y sostuvo que el proceso se llevó a cabo “mediante una votación legal y válida”. También invitó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a acudir a la rama judicial si no está de acuerdo con la legalidad en la votación de la consulta popular. También insistió que la consulta no puede ser enviada por decreto.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la consulta popular y dijo desde su cuenta de X que "en este momento existe el derecho a la consulta popular. Al provocar un vicio de forma: no leer antes de la votación, mi solicitud de concepto previo y el texto de las preguntas presentadas al Senado, ordenada por la ley quinta del reglamento del Congreso, hoy no existe concepto previo. El vicio de forma sería corregible, fácilmente, repitiendo la votación en el senado, cumpliendo las formalidades de la ley 5; así lo hemos solicitado formalmente como Gobierno y muchos congresistas a los que se les impidió, abusivamente, su votación".

El mandatario también habló sobre la reforma laboral que se discute en el Senado: “Se debate el proyecto de ley de reforma laboral que presenté al Congreso hace 2 años, aprobado en Cámara de Representantes. Fue hundido por 8 congresistas del neoesclavismo en la comisión VII de Senado y revivido por el auge del movimiento popular en la comisión IV. Ocho congresistas votaron un texto similar al aprobado en Cámara de Representantes y siete senadores votaron por el neoesclavismo”.

