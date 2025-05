¿Qué va a pasar con la consulta popular tras aprobación de reforma laboral en comisión de Senado?

Aunque a la reforma laboral todavía le faltan unos pasos para ser una realidad, el proyecto está avanzando con celeridad debido a la carrera contrarreloj que enfrenta. La comisión cuarta del Senado aprobó en tercer debate los 75 artículos de la ponencia que se presentó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El álgido debate, tras horas de discusión, tuvo en medio las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien volvió a referirse a la consulta popular y habló de supuestas irregularidades en el hundimiento de ese proyecto. Para el jefe de la cartera política, cuando se votó el pasado 14 de mayo, "no se leyó" la proposición que se iba a votar. "El artículo 125 La Ley Quinta de 1992 dice que se debe leer todo lo que se vota, entonces a mí me pueden dar un papel diciendo votamos esto, pero no se leyó con anterioridad a la votación", explicó.

No obstante, Efraín Cepeda, presidente del Senado, respondió que el rechazo de ese proyecto en la corporación fue “mediante una votación legal y válida”, y que, si el Gobierno Nacional no está de acuerdo con su legalidad, puede acudir a la rama judicial, más no expedirla por decreto, como insinuó Benedetti.

Publicidad

Y este miércoles el presidente Gustavo Petro también insistió que, según su consideración, hubo “un vicio de forma”al no leer antes de la votación la solicitud de concepto previo y el texto de las preguntas presentadas al Senado. El mandatario también evocó la ley quinta del reglamento del Congreso.

Comisión Cuarta del Senado de la República COLPRENSA

“El vicio de forma sería corregible, fácilmente, repitiendo la votación en el Senado, cumpliendo las formalidades de la ley; así lo hemos solicitado formalmente como Gobierno y muchos congresistas a los que se les impidió, abusivamente, su votación”, manifestó Petro.

Publicidad

El presidente Petro añadió que está expectante ante las decisiones de la plenaria del Senado, de la que esperamos acompase el texto que se apruebe, de una vez, con la respuesta a las preguntas de la consulta popular.

Justamente, tras la aprobación en la comisión cuarta, el proyecto irá ahora a la plenaria del Senado y el siguiente paso será la conciliación con los textos aprobados en la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que los articulados tienen diferencias. Si pasa esas instancias, la reforma laboral pasará a la firma del presidente Petro y se convertirá en ley.

La aprobación se da justo antes de que las centrales obreras, el Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales se preparan para un "gran paro nacional" este miércoles 28 y jueves 29 de mayo en las principales ciudades del país para respaldar la consulta popular y las reformas sociales.



¿Qué pasará con la consulta popular?

Lo que es cierto es que el Gobierno del presidente Petro sigue insistiendo en que se convoque la consulta popular. De hecho, tras el hundimiento, la decisión que se tomó fue presentar de nuevo el proyecto, pero con cuatro preguntas adicionales en torno a la salud. Así las cosas, son 16 los interrogantes sobre las que el pueblo decidiría si esta iniciativa es avalada por el Congreso.

Las tensiones por esta convocatoria no se han conjurado. El mismo presidente Petro insistió en que hubo un supuesto fraude en las votaciones, a lo queEfraín Cepeda ha respondido vehementemente que “fue legal” y añadió que el Gobierno “pretende hacer campaña política con 200 mil millones de pesos colombianos, y eso no lo vamos a permitir”.

Efraín Cepeda Colprensa

Publicidad

Además, el presidente Petro dijo que “si el Senado no se pronuncia con un concepto favorable o no, sobre la consulta popular, el presidente puede decretar la consulta”. Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que la reforma laboral resucitó gracias a la consulta popular y añadió que sin ella no se estaría llegando al momento de plenaria en Senado.

“Apenas estamos saliendo de cuidados intensivos en esta comisión, el conejo sigue rondando por estos pasillos y el Capitolio. Mientras el conejo siga rondando, la consulta popular es el seguro de vida de las reformas sociales, de la reforma laboral”, dijo Sanguino.

Publicidad

En tanto, la senadora Angélica Lozano dijo que el Gobierno debe ponerse a trabajar porque le queda un año y la consulta popular ya no tiene razón de ser. “Se aprobó entre 15 senadores de todos los partidos una reforma laboral justa y seria para los colombianos. No tiene razón de ser que estén distraídos armando huelga e instrumentalizando a la gente (…)”.

Juan Manuel Charry, experto en derecho constitucional y ciencia política, manifestó que no comparte la tesis expuesta por el Gobierno sobre la ley quinta. “Si no hay concepto no se puede deducir que el Gobierno tiene la facultad de convocar a elecciones. El requisito que establece la Constitución es que el concepto se expida de manera previa y favorable”, añadió.

Para el especialista, es probable que se presenten tutelas para dirimir si se cumplió con el debido proceso y en últimas llegaría a la Corte Constitucional. Charry expuso que el Gobierno estaría violando el debido proceso si el Gobierno expide el decreto para convocar una consulta popular. “La norma constitucional es clara. Autoriza al Gobierno a que haga una convocatoria para una consulta popular nacional, pero exige el concepto previo favorable del Senado. Si no hay concepto, en mi opinión, no se ha cumplido con ese requisito previo”, dijo.

CRISTIAN ÁVILA JÍMENEZ

NOTICIAS CARACOL