Grave accidente en autopista Norte con calle 245 de Bogotá dejó dos mujeres muertas

A las 11:40 de la noche de este miércoles, 11 de febrero de 2026, se registró un grave accidente de tránsito en Bogotá. Según reportes, el siniestro vial tuvo lugar en la autopista Norte con calle 244, sentido sur-norte, en la vía que conduce de la capital colombiana al municipio de Chía, Cundinamarca.

Aparatoso accidente en Bogotá dejó dos mujeres fallecidas

El accidente de tránsito dejó dos mujeres muertas. Al parecer, un joven de 20 años que conducía un carro de alta gama intentó adelantar un bus intermunicipal de Copetran que se dirigía a Bucaramanga justo antes del peaje; no obstante, durante esa maniobra chocó contra un camión y, posteriormente, contra otro automóvil donde se movilizaban las dos mujeres. Fue tan grave el choque que la conductora de ese vehículo murió en el lugar. Su acompañante, una mujer de 72 años, fue rescatada y trasladada a la Clínica La Sabana, donde lamentablemente falleció a las 3:40 de esta madrugada.

Las autoridades le confirmaron al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que las víctimas del siniestro fueron identificadas como Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años. En cuanto al joven, se conoce que este terminó en una zanja del separador central.



"Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre bus y dos automóviles en la autopista Norte con calle 245, sentido Sur-Norte.Se asigna unidad de @TransitoBta, grupo de criminalística en desplazamiento. Vía alterna: tomar Cra. 7", escribió la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la red social X. Entretanto, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las causas del accidente.



Otro accidente en Bogotá dejó una mujer fallecida

En la tarde del miércoles 4 de febrero de 2026, Bogotá registró otro grave siniestro vial, esta vez en la intersección de la calle 63 con carrera 17, en el sector de Chapinero. De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor de una camioneta particular habría cruzado un semáforo en rojo, embistiendo primero a un motociclista y posteriormente a tres peatones: una mujer de 68 años y dos menores de 6 y 11 años. La mujer perdió la vida en el lugar, mientras que los niños resultaron heridos.



Las imágenes recogidas por cámaras de seguridad muestran que el vehículo circulaba a alta velocidad al momento del impacto. Tras arrollar al motociclista, la camioneta perdió el control, chocó contra un poste y continuó su trayectoria hacia el andén, donde atropelló a los peatones. Testigos señalaron que la víctima fatal habría intentado apartar a los menores para protegerlos segundos antes del choque.

Según confirmó la Seccional de Tránsito, el vehículo era conducido por un joven de 20 años, acompañado por otro de 19; ambos quedaron vinculados a la investigación. Parte del siniestro quedó registrado en video.

