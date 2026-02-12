Impactantes imágenes de accidente en norte de Bogotá que habría sido causado por carro de alta gama

Las primeras horas de este jueves, 12 de febrero de 2026, estuvieron marcadas por un grave accidente de tránsito en Bogotá, ocurrido exactamente en la autopista Norte con calle 244. Infortunadamente, el siniestro vial dejó como saldo dos mujeres muertas. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del siniestro, en el que un carro de alta gama, presuntamente conducido por un joven de 20 años, habría desencadenado la tragedia.

Las autoridades de tránsito le contaron al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que el lujoso vehículo intentó adelantar a un bus intermunicipal justo antes del peaje que conecta a Bogotá con el municipio de Chía. Durante la maniobra, el automóvil perdió el control y chocó violentamente contra un camión, para luego impactar de frente otro carro particular donde se movilizaban las dos mujeres. Ambas fallecieron: la conductora en el lugar y su acompañante, una mujer de 72 años, tras ser trasladada a la Clínica de la Sabana.



Imágenes del accidente en norte de Bogotá que dejó dos mujeres fallecidas

Las fotografías y videos compartidos en redes sociales evidencian el estado devastador de los vehículos involucrados, así como la complejidad de las labores de rescate adelantadas por los organismos de emergencia. Las imágenes muestran la vía bloqueada, piezas de automóviles esparcidas y personal de criminalística trabajando para determinar la secuencia exacta del siniestro.



Grave accidente en autopista Norte con calle 245 de Bogotá dejó dos mujeres muertas 👉 https://t.co/wUv92cy4Lf pic.twitter.com/FYDmCyH3CF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 12, 2026

De acuerdo con las autoridades, el joven que manejaba el vehículo de alta gama terminó en una zanja del separador. La Secretaría de Movilidad confirmó que unidades de tránsito y criminalística fueron asignadas para atender el caso y avanzar en la investigación que permita esclarecer responsabilidades. El accidente generó una fuerte congestión vehicular en la zona y obligó a las autoridades a recomendar rutas alternas, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la remoción de los vehículos y la habilitación del corredor vial.



Otros accidentes de tránsito en Bogotá

No cesan los accidentes de tránsito en la capital colombiana. Durante la tarde del miércoles 4 de febrero se registró otro siniestro vial en la calle 63 con carrera 17, en el sector de Chapinero. Según los primeros reportes, un conductor habría ignorado un semáforo en rojo y terminó embistiendo a un motociclista y a tres peatones: una mujer de 68 años y dos menores de 6 y 11 años. La mujer falleció en el lugar, mientras que los menores resultaron heridos.

Las imágenes de cámaras de seguridad revelaron que la camioneta particular implicada avanzaba a gran velocidad cuando colisionó inicialmente contra una motocicleta. Luego perdió el control, se estrelló contra un poste y terminó arrollando a los peatones, quienes caminaban por la zona. Testigos indicaron que la víctima fatal habría intentado proteger a los menores, empujándolos fuera del trayecto del vehículo segundos antes del impacto.

