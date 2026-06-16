Las localidades en Bogotá que se quedarán sin agua por más de 36 horas: cómo saber si le afecta

Los habitantes de dos localidades de Bogotá deberán prepararse para una suspensión temporal del servicio de agua potable mientras la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelanta trabajos de reparación en una de las tuberías que forman parte de la red de distribución de la ciudad.

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Debido a la complejidad de las labores y a las condiciones del lugar donde se ejecutarán los trabajos, será necesario suspender el servicio de agua potable en una amplia zona del centro-occidente de la ciudad. La restricción comenzará el miércoles 17 de junio a las 10:00 de la mañana y se mantendrá hasta las 10:00 de la noche del jueves 18 de junio de 2026.

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La entidad explicó que una vez finalicen las intervenciones técnicas, el restablecimiento del servicio se realizará de manera gradual, mientras se estabiliza la presión en las redes de distribución.

Barrios de Teusaquillo y Barrios Unidos que estarán sin agua

La suspensión afectará a los usuarios ubicados entre la Avenida Calle 53 y la Calle 90, así como entre la Avenida Carrera 30 y la Avenida Carrera 68.



Entre los barrios que estarán sin servicio durante el periodo de intervención se encuentran La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliécer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquín Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campín Occidental, Nicolás de Federmán, Pablo VI, Pablo VI Norte y el sector donde se encuentra la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor.

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La medida cobija tanto a residentes como a establecimientos comerciales, instituciones educativas y demás usuarios ubicados dentro del área delimitada por la empresa.



Acueducto recomienda almacenar agua y activar tanques de reserva

Ante la suspensión temporal, la Empresa de Acueducto recomendó a los habitantes del sector tomar medidas preventivas para reducir las afectaciones durante las horas en que no habrá suministro.

Entre las principales recomendaciones de la entidad está verificar el funcionamiento de los tanques de almacenamiento de los edificios y conjuntos residenciales, además de guardar agua de manera moderada para cubrir necesidades básicas como preparación de alimentos, higiene personal y limpieza.

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La entidad insistió en hacer un uso racional del recurso almacenado para evitar desperdicios y garantizar que alcance durante todo el periodo de restricción. Asimismo, recordó que es importante cerrar las llaves internas antes del restablecimiento del servicio, con el fin de evitar posibles fugas o desperdicios cuando la presión regrese a la normalidad.



Servicio de carrotanques del Acueducto estará disponible

Con el propósito de atender las necesidades de la población afectada, la EAAB habilitará el servicio de carrotanques para suministrar agua potable en los sectores donde se presentará la suspensión. La disponibilidad de estos vehículos busca garantizar el acceso al agua en situaciones que requieran atención inmediata durante el tiempo que duren las obras.

Los ciudadanos podrán solicitar este apoyo a través de la Acualínea 116 o mediante los canales oficiales de atención de la empresa. Según indicó la entidad, la prioridad estará dirigida a hospitales, clínicas, centros de salud, instituciones de atención especial y lugares con alta concentración de personas.

La entidad explicó que la reparación debe efectuarse debido a la ubicación de la tubería, la cual atraviesa por debajo del Canal Salitre, una condición que exige maniobras técnicas especializadas y que demanda la suspensión temporal del flujo de agua para permitir el acceso seguro de los equipos encargados de la obra.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co