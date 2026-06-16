Claudia Díaz sale de la Secretaría de Movilidad de Bogotá: gerente de TransMilenio pasa al cargo

Claudia Díaz deja su cargo como secretaria Distrital de Movilidad. Su salida fue confirmada por el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien aceptó su renuncia, este martes 16 de junio en horas de la mañana en un video que publicó en redes sociales, en el que reconoció los aportes de la funcionaria durante dos años y medio de trabajo en colaboración con su administración. Asimismo, reveló quién llegará al puesto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Quiero agradecerle a Claudia Díaz por su trabajo, compromiso y sacrificio durante estos dos años y medio al frente de la Secretaría de Movilidad. Bajo su liderazgo, la ciudad tuvo avances importantes para la movilidad y la gestión del tráfico”, dijo el mandatario en su publicación para dar a conocer la salida de Díaz.

Galán afirmó que, bajo el liderazgo de Díaz, la Secretaría ha podido avanzar en la implementación del Centro Estratégico de Movilidad, ha fortalecido el control en la ciudad con incorporación de herramientas de inteligencia artificial en materia de gestión de tráfico y seguridad vial. Además, resaltó que el conocimiento de la ahora ex funcionaria ha resultado clave para los planes de manejo de tráfico que han surgido con las obras públicas que se extienden por Bogotá.



¿Quién llega a la Secretaría de Movilidad?

Galán afirmó que la actual gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, será la nueva responsable de la Secretaría de Movilidad. Cabe recordar que Ortiz llegó a la empresa en 2024 y ha tenido un papel importante en la puesta en marcha de la renovación de la flota. con una apuesta de energías más sostenibles, que busca poner en circulación a más de 700 buses eléctricos en el sistema e hizo parte del equipo que logro la cofinanciación por parte de la Nación para traer vehículos de este tpo, articulados y biarticulados, para fortalecer el sistema público de transporte.



“Confío en las capacidades de María Fernanda para liderar esta recta final, garantizando que se prioriza el transporte público, se integra el Metro, se terminan las obras y se mejora la gestión del tráfico”, manifestó el alcalde.

Publicidad

¿Quién llegará a liderar la empresa TransMilenio?

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que Pedro Mauricio Gutiérrez, quien hasta ahora ha sido subgerente de la empresa, pasara a encabezar TransMilenio. “Teniendo en cuenta su experiencia, conocimiento y participación en los procesos que han venido surtiéndose en TransMilenio, vamos a garantizar la continuidad para que tengamos cada vez un mejor sistema de transporte público para los bogotanos”, explicó Galán en razón de estos movimientos en el Distrito.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co