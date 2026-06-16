Así cayó banda dedicada a 'paseo millonario' en Bogotá: ocho personas fueron enviadas a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de ocho presuntos integrantes de la banda criminal conocida como 'Los Selectivos'. Este grupo delincuencial está señalado de operar bajo la modalidad delictiva del 'paseo millonario', afectando principalmente a ciudadanos que departían en sectores exclusivos en Bogotá.



De acuerdo con el ente acusador, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los ocho procesados, identificados como Daniel Alfonso Mora Salazar, María Aliz Mendoza, Dilan Arley López Serrano, Felipe Morales Ramírez, Neider Sebastián Díaz Ulloa, Erick Esneider Gutiérrez Parra, Omar Javier Garzón Mendoza y Michael Alexander Cadena Parra.

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La investigación permitió determinar que cada integrante, al parecer, desempeñaba una función específica dentro de la organización para garantizar la efectividad de sus ataques.



¿Cómo operaba banda señalada de 'paseo millonario en Bogotá?

El comunicado de la Fiscalía describe el supuesto proceder de esta red criminal: “Estas personas serían las encargadas de cumplir diferentes roles como seleccionar las víctimas en la Zona T y en otras de las denominadas zonas de rumba en el norte de Bogotá, y ofrecerles servicio de transporte público para retenerlas, despojarlas de elementos de valor y desocuparles las cuentas bancarias”.

Uno de los casos más graves que sustenta la acusación contra 'Los Selectivos' ocurrió en mayo de 2025. “Uno de los hechos que se les atribuye ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2025. En esa oportunidad, un ciudadano salió de un establecimiento nocturno y tomó un taxi. Durante el recorrido el conductor compartió por el teléfono celular información sobre el trayecto que realizaba e intempestivamente detuvo la marcha. De inmediato dos hombres subieron al vehículo y sometieron al pasajero, a quien posteriormente trasladaron hasta el sector de San Cristóbal Sur”, indicó la Fiscalía.



Durante el cautiverio de la víctima, los delincuentes no solo ejercieron violencia física, sino que saquearon su patrimonio. “Mientras lo golpeaban y amenazaban de muerte lo obligaron a entregar las claves de los productos bancarios y aplicaciones móviles, y realizaron transferencias, transacciones y compras por 145 millones de pesos".



Asimismo, indicó la Fiscalía, "dos de sus atacantes se trasladaron hasta la residencia de la víctima y se apoderaron de un automóvil avaluado en 190 millones de pesos, así como de un teléfono celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, valorados en 12 millones de pesos”.

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Tras 18 horas de terror, el ciudadano fue abandonado en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño. Por estos hechos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, cargos que no fueron aceptados por los detenidos.



Otros casos de 'paseo millonario en Bogotá'

Estos casos recuerdan los de el profesor Neill Felipe Cubides y Diana Ospina, quienes también fueron víctimas de 'paseo millonario' en Bogotá.

Neill Felipe Cubides fue víctima de un recorrido de terror de 39 kilómetros tras abordar un taxi en la calle 85. Durante el trayecto, fue golpeado y atacado con un arma cortopunzante antes de ser trasladado a la vereda Los Soches, en Usme, donde lamentablemente fue asfixiado y asesinado, y su cuerpo posteriormente incinerado por la banda denominada 'Los Camaleones'.

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De manera paralela, se recuerda el caso de Diana Ospina, quien el 22 de febrero de 2026 fue secuestrada tras tomar un servicio de taxi en el norte de la ciudad. Ospina permaneció en cautiverio durante 43 horas en una vivienda del barrio Juan Rey, localidad de San Cristóbal, mientras los delincuentes sustraían cerca de 50 millones de pesos de sus cuentas bancarias. Afortunadamente, la mujer fue liberada en la vía a Choachí.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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